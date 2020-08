¿Cody Simspon y Miley Cyrus podrían retomar su romance?/Foto: Nueva Mujer

¿Romper con el amor... Ya? Miley Cyrus y Cody Simpson sorprendieron a todos cuando se reveló que el atractivo dúo se había separado después de solo 10 meses de citas.

Una fuente le dijo al medio HollywoodLife reveló que "siguen siendo amigos" independientemente y la idea de que los dos cantantes sean descubiertos "comprando pizza" la próxima semana es algo "que podría suceder y muy probablemente sucederá".

Por el momento, la cantante de "Wrecking Ball" está "buscando disfrutar de estar soltera y hacer música y pasar el rato con sus perros" después de la separación, pero existe una gran posibilidad de que estos dos retomen su romance pronto.

"Nadie, incluidos Cody y Miley, se sorprendería si volvieran a estar juntos", continuó el informante. “Probablemente sería después de Covid y las restricciones se relajarían un poco más porque una de las tensiones que tenían era estar demasiado juntos. Pero hay una atracción que aún existe entre ellos".

Miley ha recordado a Liam ahora que está soltera

La fuente luego mencionó a su ex esposo Liam Hemsworth en lo que se refiere a lo que podría suceder con ella y Cody.

"Miley tiene que hacer sus propias cosas, pero al igual que Liam en el pasado, Cody podría tener otra oportunidad en su corazón y nadie se sorprendería ni un poco". Últimamente ha mencionado bastante al nativo australiano, en particular hablando de cómo perdió su virginidad con él a la edad de 16 años en una nueva entrevista impactante.

“Yo no fui todo el camino con un hombre hasta que tuve 16. Pero terminé casándome con el hombre”, compartió Miley para el podcast de Alexandra Cooper que se emitió el viernes, 14 de agosto.

Miley tuvo una relación intermitente con Liam durante muchos años antes de casarse oficialmente el 23 de diciembre de 2018 en su casa de Nashville, Tennessee. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho, ya que ella anunció su separación en agosto de 2019.Su divorcio finalmente concluyó a principios de este año, el 28 de enero.

Miley actualmente está lista para promocionar su nuevo álbum y ha estrenado su sorprendente single "Midnight Sky" donde confirma que se encuentra soltera y estable, ¿Le habrá dedicado la canción a Cody?/Foto: Hola

También te puede interesar: ¿Cody Simpson ENGAÑA a Miley Cyrus? Se filtran FOTOS con otra mujer

Miley se mudó por primera vez de Liam con la estrella de The Hills: New Beginnings Kaitlynn Carter mientras que el guapo actor ha estado saliendo con su novia, la modelo Gabriella Brooks por un tiempo, pero se dice que la relación aún no es formal. ¿Te gustaría ver a Miley y Cody nuevamente juntos?, ¿O prefieres que la cantante esté soltera?