Coco Levy suma una nueva denuncia por violencia a la intimidad sexual

El hijo de Talina Fernández se ve envuelto en una polémica de índole sexual.

Una nueva polémica persigue a Coco Levy, quien acaba de ser denunciado por la actriz María Bobadilla Olvera ante un Centro de Justicia Penal de México por violencia a la intimidad sexual, delito que habría ocurrido cuatro años atrás y que le afectó severamente hasta el grado de poner fin a su carrera actoral en México y probar suerte en el extranjero.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz, ella denunció al productor de cine e hijo de la presentadora Talina Fernández por violencia psicológica. Además, asegura contar con pruebas suficientes para sustentar su denuncia, mismas que compartirá a través de su cuenta de Instagram.

La actriz anunció en sus historias de Instagram que denunció al hijo de Talina Fernández por violencia psicológica,

“Muy pronto voy a contar toda mi historia aquí, en mi Instagram y voy a compartirles las evidencias que encontré de hace 4 años… Gracias por darme la fortaleza de seguir haciendo lo que se debió haber hecho hace tiempo y por miedo no se hizo”, fueron las palabras de María Bobadilla Olvera, mismas que ya figuran en las noticias de la farándula.

Cabe destacar que esta es la segunda denuncia formal en contra de Coco Levy. La primera corresponde a Danna Ponce, quien lo acusó de aprovecharse de su cargo como director de producción de Videocine para acosarla sexualmente e intentar pedirle favores sexuales a cambio de un lugar dentro de la industria cinematográfica mexicana.

Coco Levy, inmerso en el escándalo

El hijo de Talina Fernández no se quedó callado y a través de su cuenta de Instagram compartió un video en donde se defiende de las acusaciones de Danna Ponce y las nuevas denuncias por abuso y acoso sexual que se han sumado en su contra en los últimos días.

“Soy Coco Levy y siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas… Ayer, una persona hizo acusaciones falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida, voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia”, declaró el productor en Instagram.

¿Quién es María Bobadilla Olvera?

La actriz ha forjado gran parte de su carrera en Estados Unidos.

De acuerdo a información proporcionada por el sitio IMDb, misma que La Verdad Noticias trae para ti, María Bobadilla Olvera es una actriz, conocida por ser productora de cortometrajes y televisión en México. A sus 30 años de edad, la mexicana busca forjar una exitosa carrera artística en Estados Unidos.

