Cobra Kai en Netflix tercera temporada: Estos actores conforman el elenco

Netflix compró los derechos de la serie dramática de artes marciales Cobra Kai, que comenzó como un original de YouTube. El programa retomará la franquicia original e increíblemente exitosa de Karate Kid con algunas caras conocidas de las películas. Express.co.uk tiene la verdad sobre la nueva serie y el elenco.

Las temporadas uno y dos de Cobra Kai se lanzarán de una vez en Netflix a nivel mundial el viernes 28 de agosto. Hay 10 episodios en cada temporada, por lo que los fanáticos tienen un total de 20 entregas para ver.

La serie de artes marciales está ambientada 30 años después del Torneo de Karate All Valley original de 1984. Los fanáticos de las películas originales verán a sus personajes favoritos de regreso, aunque mucho mayores, ya que marcan el comienzo de una nueva generación de niños karatecas.

Cobra Kai tercera temporada

¿Quiénes conforman el elenco de Cobra Kai?

Daniel LaRusso como Ralph Macchio

El actor estadounidense Ralph Macchio repite su papel icónico como Daniel LaRusso, que ahora es un hombre casado que dirige un concesionario de automóviles. Ralph volverá al mundo del kárate cuando su antiguo adversario decida reabrir el dojo Cobra Kai.

Algunos de los otros papeles importantes de Macchio incluyen My Cousin Vinny, The Outsiders, Eight is Enough, Crossroads y Ugly Betty. Más recientemente, apareció en The Deuce, Psych, Entourage y How I Met Your Mother.

Johnny Lawrence como William Zabka

William Zabka volverá a interpretar su papel de Johnny Lawrence, el rival de Daniel que intenta reinventarse abriendo su antiguo dojo. Junto con The Karate Kid, también ha aparecido en Hot Tub Time Machine, haciendo cameo como él mismo en How I Met Your Mother, Back To School y To Appomattox.

William Zabka y Ralph Macchio en Cobra Kai

Amanda LaRusso por Courtney Henggeler

Courtney Henggeler asume el papel de la esposa de Daniel, Amanda LaRusso, y la madre de sus hijos. La actriz, modelo y cantante Henggeler también es conocida por su papel de Missy Cooper en The Big Bang Theory, Mom and Nobody’s Fool.

Miguel Díaz - Xolo Maridueña

La estrella en ascenso Xolo Maridueña asume el papel de Miguel Díaz, quien es mentor de Johnny. Los otros créditos de Maridueña incluyen Cleopatra in Space, Victor & Valentino, Parenthood y Goodnight America.

Robby Keene como Tanner Buchanan

Tanner Buchanan interpreta a Robby Keene, el hijo separado de Johnny que forma un vínculo con Daniel. Buchanan ha aparecido en varios programas antes de conseguir su papel en Cobra Kai, como Girl Meets World, The Fosters, Designated Survivor y Game Sshakers.

Resto del elenco de Cobra Kai

Otros miembros del elenco incluyen a Mary Mouser como Samantha LaRusso, Jacob Bertrand como Eli Moskowitz/ Hawk, Gianni Decenzo como Demetri y Martin Kove como John Kreese.

Otros miembros del elenco de la serie incluyen a Nichole Brown como Aisha Robinson, Vanessa Rubio como Carmen Diaz, Peyton List como Tory y Kwajalyn Brown como Sheila.

Lamentablemente, Pat Morita, quien fue nominado a un Oscar por su interpretación del sensei de Daniel, el Sr. Miyagi, no aparecerá en la serie después de la muerte del actor en 2005.

Sin embargo, ha habido indicios de que los ex miembros del elenco de Karate Kid podrían estar regresando con Elisabeth Shue posiblemente repitiendo su papel como la ex novia de Daniel, Ali Mills en Cobra Kai. Los fanáticos también podrán disfrutar de algunas imágenes de archivo de las películas originales con ex miembros del elenco.