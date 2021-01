Cobra Kai Este Cineasta MEXICANO apareció en la 3ra. Temporada ¿Te diste cuenta

El estreno de la tercera temporada de esta serie fue toda una sensación que muchos no se percataron de la participación que tuvo uno de los más talentosos cineastas de México.

Tal parece que la mayoría de fanáticos de la exitosa serie de Netflix, Cobra Kai, ya han visto por completo en tan pocos días, y casi desde el día uno, los 10 episodios que comprenden la nueva temporada, sin embargo, la mayoría han pasado por alto la aparición de un famoso director de cine mexicano.

Resulta que el famoso cineasta mexicano ganador del Oscar en 2014 y 2015 por sus cintas de Birdman y The Revenant, respectivamente, Alejandro González Iñárritu, aparecen en la tercera entrega de Cobra Kai y estamos seguros de que no te diste cuenta, pues el aclamado director ganador del Oscar, tuvo una aparición de lo más discreta, pero no por ello, menos importante.

¿En qué parte de la serie apareció Alejandro González Iñárritu?

Hay que destacar que el momento en que el mexicano hizo su aparición se dio en el tercer episodio titulado: Ahora tendrás que pagar; una elegante aparición que se registra en el momento en que, alerta de spoiler, vemos a Johnny consiguiendo dinero para pagar las cuentas del hospital y ayudar así a su alumno Miguel Diaz.

Es por eso que con ese motivo, Johnny acudió con su padrastro debido a que es millonario acudió a pedirle ayuda, que como era de esperarse, luego de insultar y rebajar al querido sensei accede a otorgarle el dinero.

Es justo en este momento en donde el director de cintas como Amores Perros tuvo su aparición, pues cuando el millonario hombre está por recibir a su hijastro éste se encuentra leyendo una revista de The Hollywood Reporter la cual tiene en portada a Scarlett Johansson y si te pones atención y pausas la escena podrás darte cuenta que la foto Alejandro González Iñárritu se encuentra en la contraportada.

Iñarritu en Cobra Kai

En esta famosa contraportada el mexicano aparece junto a grandes virtuosos del séptimo arte, todos ellos ganadores del Oscar, como James Cameron, Martin Scorsese y Kathryn Bigelow.

Hay que resaltar que cada uno de los elementos que aparecen en pantalla es previamente planeados y aprobados por los creadores, guionistas así como el director de la serie; por lo que nada forma parte de la serie por simples casualidad.

