Cobra Kai: Detalles que seguro te perdiste del trailer de la temporada 3

Cobra Kai de Netflix comenzó como una mirada divertida a la vida adulta de Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) de Karate Kid. Sin embargo, pronto se expandió a una mirada fascinante al trauma generacional, la dificultad de crecer y los efectos dañinos de la enemistad, con muchas patadas y golpes de karate en buena medida.

El enfoque rápido pero profundo ha sido una combinación ganadora, hasta el punto de que los fanáticos de Cobra Kai acaban de recibir la mejor noticia cuando Netflix renovó el programa para una cuarta temporada.

Además, la plataforma de streaming acaba de lanzar un adelanto de la temporada 3, que confirma su estreno el 8 de enero de 2021, y a continuación te compartimos algunos detalles que seguramente te perdiste.

El final de la Temporada 2

La temporada 2 terminó bastante mal para todos los involucrados. El mejor alumno de Johnny, Miguel Díaz (Xolo Maridueña), tuvo una pelea culminante con el protegido de Daniel, y el hijo de Johnny, Robby Keene (Tanner Buchanan).

Miguel finalmente aceptó las enseñanzas de Johnny y mostró piedad para Robby, pero Robby respondió derribando a Miguel por una barandilla, enviándolo al hospital en estado crítico.

Como tal, la temporada 3 ve a Daniel y Johnny en una posición en la que sus enseñanzas han fallado a sus estudiantes y, de una manera extraña, entre ellos. Ah, y el dojo Cobra Kai ahora está bajo el control de John Kreese (Martin Kove), quien parece decidido a corromper a otro grupo de jóvenes impresionables en máquinas de ataque despiadadas.

Aún falta mucho para el 8 de enero, pero afortunadamente el trailer de la temporada 3 ofrece muchas pistas sobre la forma de lo que vendrá. ¡Echemos un vistazo!

¿Qué pasará en Cobra Kai Temporada 3?

Aparte del furioso cántico de "Cobra Kai", las únicas palabras pronunciadas en el avance del anuncio de la temporada 3 de Cobra Kai provienen de Daniel, quien le pregunta a Johnny: "¿Qué pensaste que pasaría?"

Es sorprendente ver a los dos hablando después de llegar a los golpes cerca del final de la temporada 2. Claramente, algo ha sucedido para que unan sus fuerzas, o al menos para discutir las cosas sin intentar reflexivamente patearse el uno al otro hasta el olvido.

La pesada pregunta de Daniel podría significar muchas cosas. Como muchos otros, Daniel puede culpar a Johnny por la lesión de Miguel, aunque él mismo no es exactamente inocente.

Daniel también podría cuestionar las decisiones de Johnny de reabrir Cobra Kai y traer a Kreese de vuelta a la mezcla. Por otra parte, vale la pena señalar que Johnny está significativamente peor de lo que estaba al final de la temporada 2, con una cara lastimada y un corte desagradable en la frente. ¿Quién podría darle una paliza tan fuerte? ¿Johnny volvió al dojo Cobra Kai para enfrentarse a Kreese?

Por cierto, Daniel parece estar usando la misma ropa aquí que usa más adelante en el teaser, donde lo vemos luciendo extremadamente preocupado. Obviamente, el hombre tiene mucho de qué preocuparse después de los eventos de la temporada 2, pero parece que cualquiera que sea este problema en particular, sucede el mismo día de la reunión entre él y Johnny.

¿De qué lado de las barras está Johnny?

¿Johnny se encuentra en la cárcel?

A continuación, vemos a Johnny con ropa diferente y sin el corte en la frente, aunque ya parece bastante arruinado. ¡Parece que el pobre recibirá más de una paliza esta temporada!

Sin embargo, lo más importante es que Johnny parece estar detrás de las rejas o visitando a alguien en la cárcel. Si Johnny logró que lo arrestaran, esto podría preparar la reunión entre él y Daniel, ya que su antiguo adversario es prácticamente la única conexión que le queda a Johnny con fondos suficientes y buena voluntad potencial para rescatarlo. Pero, ¿por qué Daniel haría eso? ¿Por eso estaba preocupado? ¿Y en qué momento Johnny recibe su corte en la frente? ¿Daniel se lo ha hecho?

Una situación mucho más probable aquí es que Johnny simplemente esté visitando a alguien. Lo más probable es que ese alguien sea Robby, la persona más probable que se encuentre tras las rejas en la temporada 3, cortesía de la lesión que le causó a Miguel.

Siempre que Johnny está personalmente en problemas, su expresión predeterminada tiende a ser de mal humor indiferente. Como tal, su rostro vulnerable aquí hace que parezca que está en modo de padre preocupado, ¿no?

La trágica caída de Miguel afectará a todos

La caída de Miguel es sólo el comienzo de una serie de eventos desafortunados en Cobra Kai

El final de la temporada 2 de Cobra Kai termina en la culminante pelea en el pasillo de la escuela entre Miguel y Robby, así como Sam (Mary Mouser) y Tory (Peyton List), y todos los demás en Cobra Kai y Miyagi-Do.

Este desastroso enfrentamiento aparece en gran medida en el avance, con múltiples partes de la furiosa batalla de Robby y Miguel intercaladas con los nuevos clips. Desafortunadamente, también vemos el trágico desenlace de dicha pelea, en la que Robby patea a Miguel por encima de una barandilla y el joven Cobra Kai cae, lastimándose la espalda.

Siempre fue obvio que la temporada 3 tendría que lidiar con este trágico incidente de alguna manera, pero el tráiler parece que se convertirá en el punto focal de toda la temporada. De hecho, la gran mayoría del teaser parece estar dedicada a la pelea en sí o a las personas que enfrentan sus trágicas secuelas.

Si alguna vez cuestionaste el impacto de la caída de Miguel, ciertamente ya no lo harás. Por lo que parece, no hay un solo personaje de Cobra Kai cuya vida no se vea completamente trastornada por este trágico evento.

Amanda y Sam la están pasando mal

Amanda y Sam están notoriamente preocupadas en el trailer de la tercera temporada.

La atención se centra en las damas de la familia LaRusso, ya que vemos a Amanda (Courtney Henggeler) sosteniendo a un Sam inconsolable. Por los colores de su entorno, este triste momento podría suceder en el mismo lugar donde vemos a Johnny en la escena "detrás de las rejas", o quizás en el hospital donde mantienen a Miguel.

Dado que es poco probable que alguna de las dos mujeres se vea tan triste por el arresto del Sr. Lawrence, probablemente sea seguro asumir que están visitando a Miguel, o quizás a Robby en cualquier centro correccional que él mismo se encuentre.

No está claro precisamente por qué Sam está llorando, pero es muy probable que todavía se esté culpando a sí misma por los eventos del final de la temporada 2.

Después de esto, el teaser muestra a una Sam melancólica examinando las heridas de su pelea con Tory. Según la forma en que se han curado, probablemente hayan pasado al menos unas pocas semanas, por lo que, al menos, sabemos que la temporada 3 no se centrará exclusivamente en unos días después de los dramáticos eventos de la temporada 2.

La ley atrapa a Robby

Robby enfrentará las consecuencias en la cárcel

Puede que Robby Keene no quisiera herir a Miguel tanto como él, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Nuestro primer vistazo al hijo descarriado de Johnny lo ve con un corte de pelo considerablemente más corto, cortesía del centro de detención juvenil en el que parece estar encarcelado.

La situación parece ser al final de una tensa hora de visita, y si nos basamos en la menos que satisfactoria expresión, su visitante podría ser Johnny o Sam.

Aparte de Miguel, Robby es el personaje cuya vida se ve más afectada por los eventos del final de la temporada 2. Es poco probable que pase el resto de sus días tras las rejas, pero es difícil verlo salir de "SJDC" a toda prisa.

Robby es un buen chico con muchos demonios, y ahora que está en un lugar donde seguramente terminará en una compañía bastante turbia, será interesante ver si es capaz de aprender de sus errores y convertirse en un mejor hombre, o si cede al lado oscuro y adopta un papel más antagónico, como lo hizo su padre en The Karate Kid.

Tory está de vuelta, pero ¿en dónde?

¿En dónde se encuentra Tory? ¿Está en peligro?

Es Tory, y la expresión de su rostro deja en claro que no está dispuesta a jugar. A juzgar por la forma en que escanea el área mientras camina por la habitación, está buscando a alguien específico, pero ¿dónde está?

Vemos a alguien moverse detrás de ella, por lo que no está sola en algún lugar oscuro y sombreado. La entrada y los extraños pilares acanalados en forma de tubería hacen que parezca que esto podría ser un bar o un club de algún tipo, pero los estudiantes de secundaria generalmente no son bienvenidos en esos lugares.

Por otra parte, no parece que Tory vaya a pedir permiso a nadie. Entra en la habitación casi como si estuviera buscando una pelea y sabe exactamente dónde la va a encontrar. ¿Quiere enfrentarse a Sam una vez más? ¿O está buscando a alguien más? ¿Quizás alguien a quien le gusta andar en bares sórdidos y solía entrenarla antes de que Kreese lo expulsara de Cobra Kai?

¿Habrá algún buen momento en Cobra Kai?

¿Será Hawk quien lastimó a Johnny?

John Kreese parece tan intimidante como siempre, pero cuando lo miras más de cerca, notarás que alguien se ha tomado el tiempo para señalar algunas debilidades en su kárate.

El sensei ceñudo se mantiene erguido en su dojo, pero su rostro ensangrentado deja en claro que ha recibido algunos golpes. El culpable más probable es, por supuesto, Johnny, cuyos estudiantes le impidieron llegar a Kreese cuando el viejo sensei se hizo cargo del estudio al final de la temporada 2.

No parece fuera de lo posible que el ex alumno estrella de Kreese le da otra oportunidad en la temporada 3.

Desafortunadamente, esto probablemente no le irá muy bien a Johnny. Aparte del hecho de que vemos su cara lastimada antes en el tráiler, Kreese también se está burlando claramente de alguien que está tirado en el suelo. Además, el tráiler también muestra a Hawk sin camisa (Jacob Bertrand) en el dojo, sin camisa y con las manos ensangrentadas.

El tráiler está cortado de una manera que parece que podría estar ayudando a Kreese en la confrontación con Johnny, posiblemente porque todavía culpa a su antiguo sensei por la lesión de Miguel. ¿Hawk podría ser responsable de las lesiones faciales de Johnny?

Cobra Kai nunca muere, pero ¿podrá caminar?

¿Será que Miguel pueda volver a caminar?

Lo más importante del tráiler es que Miguel abre los ojos al final. Después de todo, como nos dice amablemente el clip, Cobra Kai nunca muere. Sin embargo, muchas de las cosas que ves antes de esto te hacen pensar que, si bien podría estar en la tierra de los vivos, su condición física aún puede ser bastante mala.

Después de que el tráiler nos muestra su desagradable caída, vemos varios fragmentos de escenas en las que está siendo tratado por múltiples profesionales médicos. También lo vemos usando un aparato ortopédico que indica la posibilidad de una lesión significativa en la columna o el cuello.

La gravedad de la situación se ve aún más clara cuando vemos una breve toma de un Johnny sorprendido en su habitación, que ya luce sus moretones faciales y un corte en la frente.

Entonces, aunque ahora está claro que Miguel vivirá para pelear otro día, el adelanto seguramente hace que parezca que podría tener algunas lesiones serias en la columna. Sólo podemos esperar que tanto él como Robby eventualmente puedan superar sus respectivos problemas, con suerte, con la ayuda de un montaje de entrenamiento genial.

Recuerda que la temporada 3 de Cobra Kai de Netflix reanuda la pelea el 8 de enero de 2021, ¡no te la pierdas!