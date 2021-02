Cobie Smulders estaría en pláticas para un Spin-Off sobre Robin Scherbatsky

How I Met Your Mother es una de las series más populares que hay en el mundo, pues la historia de Ted Mosby contándole a sus hijos todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a conocer al amor de su vida, cautivó a una gran cantidad de espectadores en todo el mundo.

Uno de los personajes más queridos es el de Cobie Smulders, quien interpretó a Robin Scherbatsky, una joven canadiense que viaja a Nueva York en busca de cumplir su sueño como periodista.

Y lo encuentra, pero en el camino también encuentra a amigos que la acompañaron toda su vida, e incluso a uno que se casó con él.

Aunque la mencionada serie vio su final en 2015, en esta época en la que muchas series y bandas se están reuniendo, los fans más allegados al sitcom han solicitado que se haga algún episodio especial, o bien un sitcom.

En específico, han comenzado rumores de que quizá podría hacerse una nueva serie sobre Robin Scherbatsky, sobre todo de sus años entre su divorcio y hasta que Ted Mosby llega nuevamente a pedirle una oportunidad y ella acepta.

¿Qué dice Cobie Smulders al respecto?

La actriz protagonista de esta historia reveló en una entrevista con Metro.Co.Uk en mayo del 2020 que a ella le gustaría un spin off y que siempre estaría abierta a la posibilidad, y si bien, aún no hay nada concreto, claro que le gustaría volver a interpretar a Robin o algo relacionado con How I Met Your Mother.

Además le gustaría mucho volver a trabajar con sus antiguos compañeros a quienes le tiene un especial cariño.

Por cierto, a inicios de la pandemia por coronavirus, pudimos ver a la actriz interpretando a Robin, cantando su mítica canción “Let's Go To The Mall” pero en versión pandémica, para hacer conciencia que no se puede salir de casa.

¿Te gustaría que Cobie Smulders haga un spinoff de Robin Schebatsky?, dinos tu opinión en los comentarios.

