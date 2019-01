¡Cobarde! Eduardo Carabajal ofrece reparar "el daño" a Elisa Vicedo después de tremenda golpiza

El actor de origen argentino, Eduardo Carabajal, protagonizó uno de los capítulos más lamentables y cobardes de su carrera profesional y vida en general, luego de haberle propinado una tremenda golpiza a la también actriz, Elisa Vicedo, la cual dejó como testigo de la brutal agresión, una terrible cicatriz de aproximadamente 5 centímetros en el pómulo izquierdo de Vicedo. Como era de esperarse, Eduardo tuvo la desfachatez de negar lo ocurrido.

Luego de haber negado contundentemente su participación como agresor de la actriz Elisa Vicedo, recientemente Eduardo Carabjal ha salido a la luz para llegar a un arreglo.

Recientemente el famoso programa de espectáculos "De Primera Mano", tuvo una entrevista con la actriz en la que le hacen escuchar las declaraciones que hizo Eduardo Carabajal con respecto al tema.

¿Nunca se ha declarado usted culpable?, cuestiono la reportera que se encontraba entrevistando a Carabajal.

"¡No! por su puesto que no... como me voy a declarar culpable de esa manera si yo no he hecho nada", fue parte de la respuesta del actor.