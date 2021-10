Ya no se requerirá que los asistentes a Coachella tengan por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 para poder ingresar al popular festival de música de California, Estados Unidos.

La Verdad Noticias informa que, el festival anunció el cambio de política en su sitio web, señalando que en lugar del jab, los asistentes pueden ingresar con prueba de una prueba COVID-19 negativa dentro de las 72 horas posteriores a la llegada.

"Después de ver de primera mano la baja transmisión de datos y la implementación exitosa de los protocolos de seguridad en nuestros festivales recientemente ... estamos seguros de que podemos actualizar de manera segura nuestra política para Coachella", se lee en la publicación.

¿Vacunados contra COVID-19 para ir a Coachella?

Coachella ya no pedirá vacuna contra COVID-19 para ingresar al festival.

La medida es una reversión de un anuncio de agosto de AEG Presents, la compañía de eventos en vivo detrás de Coachella, que dijo que a partir del 1 de octubre todos los poseedores de boletos para sus eventos deben estar vacunados contra COVID-19.

Hemos llegado a la conclusión de que, como líder del mercado, depende de nosotros tomar una posición real sobre el estado de vacunación", dijo en ese momento Jay Marciano, director de operaciones de AEG y presidente y director ejecutivo de AEG Presents. .

“Hace apenas unas semanas, éramos optimistas sobre hacia dónde se dirigían nuestro negocio y nuestro país. La variante Delta, combinada con la vacilación de las vacunas, nos está empujando en la dirección equivocada nuevamente ". Coachella se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril.

¿Qué es Coachella?

En este punto, probablemente hayas oído hablar de Coachella, incluso si no sabes exactamente qué sucede allí. Has visto la elaborada moda bohemia que la acompaña, has oído hablar de los artistas que encabezan la lista y has mirado instantáneas en Instagram de celebridades que viven sus mejores vidas bajo el sol.

Pero todavía muy bien puede estar preguntando: ¿Qué es Coachella? Básicamente, Coachella es un festival de música anual gigante en Indio, California. El festival ha crecido enormemente desde su primer año en 1999 y ahora es mucho más que un fin de semana para escuchar los expositores musicales más relevantes del momento.

