Clueless: ¿Qué pasó con el elenco de la película noventera?

Basada libremente en Emma de Jane Austen, Clueless sigue las travesuras adolescentes de la popular estudiante Cher Horowitz mientras descubre que hay más en la vida que ir de compras y fiestas.

Así luce el elenco de Clueless

Encontrando el amor y la amistad en el camino, la adolescente moderadamente tonta interpretada por Alicia Silverstone muestra su inteligencia y compasión cuando quiere junto a su mejor amiga Dionne (Stacey Dash).

Siempre deseando un cambio de imagen, las mejores amigas toman a la nueva estudiante Tai (Brittany Murphy) bajo su protección.

La recién descubierta actitud benévola de Cher sorprende a su ex-hermanastro de corta duración Josh (Paul Rudd), quien solía verla como una "tonta con tarjeta de crédito".

Entonces, ¿qué pasó con los adolescentes de Beverly Hills High después de que dejaron de olvidar sus CD de Cranberries en el patio y terminaron de estafar a sus maestros para obtener mejores calificaciones? Esto es lo que ha estado haciendo el elenco de Clueless desde que llegaron los créditos finales.

Desde que interpretó a la duquesa de Beverly Hills High, Alicia Silverstone ha llevado una vibrante carrera cinematográfica y televisiva. Siguiendo a Clueless, la actriz, que se inició en los videos musicales de Aerosmith, se sumergió en el grupo de cómics de DC en 1997, asumiendo el papel de Batgirl en Batman & Robin.

Si bien Cher Horowitz siempre estará allí para darles a los fanáticos una explosión del pasado, Silverstone desempolvó sus raíces de comedia romántica en 2004, donde interpretó a la Eva de Adam de Brendan Fraser en Blast From the Past.

Tomando una hoja del libro de Mel Horowitz, Silverstone consiguió el papel protagónico en la efímera serie de 2003 Miss Match, interpretando a una abogada matrimonial que trabaja como casamentera.

Protagonizada por otros pilares de los 90 como Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., Silverstone se puso su mejor voz de reportera para interpretar a Heather en Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed.

Para cualquiera que de alguna manera no se haya cansado de Elton y Cher en Clueless, Silverstone se reunió con el actor Jeremy Sisto en su programa Suburgatory de 2011.



Silverstone lució su mejor plaid amarillo Clueless para una batalla de sincronización de labios inolvidable con "Cryin" de Aerosmith y "Fancy" de Iggy Azalea. En 2020, obtuvo el papel de madre como Elizabeth en el reinicio de The Baby-Sisters Club.

Tras el mandato de Paul Rudd como el idealista posadolescente Josh en Clueless, podría decirse que se convirtió en la estrella más importante de la película. Si bien su coprotagonista Silverstone pudo haber interpretado a un vampiro, los fanáticos de Rudd tienen una broma de que el actor está ocultando un secreto de muertos vivientes de la vida real, porque se ve casi igual que en 1995.

Solo un año después de su papel destacado, actuó junto a Leonardo DiCaprio como Dave Paris en Romeo + Juliet. Más tarde ese año, hizo una aparición especial en el programa de televisión Clueless como Sonny, confundiendo y enfureciendo a los cargadores de Josh y Cher, ya que la serie básicamente cambió su arco por completo.

Pasando de clásico a clásico de culto, Rudd apareció en Wet Hot American Summer junto a Amy Poehler y Christopher Meloni en 2001. A partir de ahí, se convirtió en el final de Phoebe en Friends, ganando rápidamente el estrellato en Anchorman:

The Legend of Ron Burgundy, donde protagonizó junto a Will. Ferrell, Christina Applegate y Steve Carell. Más tarde, Rudd se asoció nuevamente con Carell para su comedia atemporal The 40-Year-Old Virgin. Trabajando con Poehler una vez más, Rudd asumió el papel del político Bobby Newport en Parques y Recreación.

Después de una secuela de Anchorman, Rudd consiguió su superhéroe con un papel masivo de MCU como Ant-Man (que es más genial de lo que parece). Entre numerosas películas de Marvel, también protagonizó dos secuelas de Wet Hot American Summer, entre otros proyectos.

A diferencia de Alicia Silverstone y Paul Rudd, Stacey Dash estuvo totalmente aquí para la serie de televisión Clueless, repitiendo su papel de Dionne durante las tres temporadas del programa. Una vez que se graduó de los 90, Dash obtuvo papeles de estrella invitada en programas como The Strip y CSI: Crime Scene Investigation.

Dash actuó junto a Kanye West en su video musical de 2004 "All Falls Down". Más tarde, obtuvo papeles recurrentes como Camille Rose en The Game y Valerie en Single Ladies.

Cuando Hollywood decidió que el horror debería ser en realidad un meme en lugar de simplemente proporcionarles el contenido, nació Sharknado, y el horror nunca volvería a ser el mismo.

Después de interpretar a la dulce niña Tai en Beverly Hills High, Brittany Murphy tuvo un accidente automovilístico que le causaría dolor de mandíbula por el resto de su vida. Sin embargo, eso no le impidió trabajar. Si bien no repitió su papel de Tai en la serie de televisión Clueless, apareció como estrella invitada en un episodio como un personaje diferente.

Luego interpretó a Daisy en Girl, Interrupted, y luego obtuvo papeles en una serie de películas de alto perfil a principios de la década de 2000 que incluían 8 Mile, Just Married, Uptown Girls, Little Black Book y Sin City. Además de los papeles en la pantalla, prestó su voz a Luanne Platter en King of the Hill durante más de una década y prestó su voz a Gloria en Happy Feet.

Lamentablemente, Murphy falleció el 20 de diciembre de 2009, después de un ataque de neumonía de dos semanas. Según The Hollywood Reporter, estaba tomando un antibiótico, medicamento para la migraña, medicina para la tos y un aerosol nasal.

La actriz también tenía el antidepresivo Prozac y el medicamento para la ansiedad (y convulsiones) Klonopin en su sistema. Además, la prueba de toxicidad mostró un medicamento antiinflamatorio, un bloqueador beta y un medicamento para el síndrome premenstrual.

Según todos los informes, Murphy pareció luchar contra la depresión y la ansiedad durante sus últimos dos años de vida, desempeñando el papel de cuidadora de su madre y su esposo.

Según THR, los más cercanos a Murphy y su esposo Simon Monjack lo acusaron de avivar la paranoia de Murphy, lo que hizo que ella se distanciara de sus amigos y familiares.

La propia madre de Monjack teorizó que había desarrollado el síndrome de Munchausen para llamar la atención.

El médico de Murphy señaló que probablemente podría haberse salvado si hubiera ido al hospital antes. Su impactante muerte ha sido objeto de conjeturas públicas durante más de una década, pero probablemente nunca sepamos la verdad completa.

