Club de Cuervos: entiende la temporada 4, te resumimos la temporada 3 sin Spoiler

Les refresco la memoria en cuanto a los Cuervos Negros salvajes de Nuevo Toledo en Puebla se refiere, bueno trataré de no hacer spoiler a quienes no han visto la temporada 3 y los que ya la vieron les recordaré la situación para que no se traben con la temporada final.

Los Cuervos se encuentran en una posición nada agradable ya que su lugar en primera división se pone a juego y con eso el futuro del Club, pues el Señor Cantú (Tomás Goros) los mantiene a presión (Dinero).

El equipo es llamado el “La sobra”, del fútbol mexicano ya que durante el Draft sólo pudieron contratar lo que los demás no quisieron entre ellos al Pepenador y el zombie.

Chava vive una candidatura a la gobernatura de su estado y competirá con uno de sus ex compañeros de parranda y una personaje de la política.

Isabel y Chava deben de unirse para poder salvar al equipo del descenso y de perderlo pero esto se decidirá por dinero.

Como dato extra en “La Balada de Hugo Sánchez”, se disputa una oportunidad de conseguir dinero fácil, lo que podría ayudar al club a salvarse.

En “Yo, Potro” se confirma el regreso de este personaje a las filas de los Cuervos después de regresar de Argentina.

Listo con esto de seguro has recordado perfectamente y puedes continuar con la cuarta y última temporada de la seria en donde además se sabrá qué pasará con los personajes de Mary Luz (Stephanie Cayo) y JP Iglesias (Arap Bethke) quien tendrá un papel muy importante en esta temporada.