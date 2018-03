Club de Cuervos 3, cualquier parecido con la realidad ¿es mera coincidencia?

Club de Cuervos estrena nueva temporada, pero dentro de la historia que ya nos han contado, nos damos cuenta que no se han alejado mucho de la realidad.

Fav si tú también aprendiste a graznar antes que a hablar. #TodosSomosCuervos pic.twitter.com/yS1IcglNGQ — Club de Cuervos (@ClubDeCuervos) 11 de enero de 2017

Te puede interesar

Algunas ocasiones realizándolo a propósito; sin embargo, en otras podrían pasar como un momento de revelación que se logran asemejar bastante con lo que sucede en nuestro balompié. Podría ser que laes una guía para los creadores de la serie, que buscan dar esa empatía con los aficionados; al futbol y las series.1.- El prototipo de reportera deportiva. Dentro de la serie aparece Patty, una reportera muy audaz, mega buena, y que por supuesto, no sabe nada de futbol. Patty logra conseguir exclusivas directamente del presidente del equipo a cambio de unos favorcitos (ya se imaginarán cuáles). Obviamente nosotros nunca hemos estado a favor de etiquetar a las mujeres de esa manera, pero de acuerdo con la trama y con la realidad es el modelo que buscan muchos medios mexicanos para conseguir audiencia. 2.- Hay una estrella internacional, que se la pasa de fiesta en México. Como Ronaldinho, en Club de Cuervos también vienen estrellas internacionales a nuestro balompié, y sí, también sólo vienen a echar mucha fiesta y robar lo que pueden de los clubes mexicanos que los contratan.3.- El gobernador, pone dinero público para beneficio de privados. Como no es suficiente la inversión de los dueños de los respectivos equipos, los gobernantes en turno de los estados ponen su tajada para impulsar el poderío del equipo para que por supuesto, haya pan y circo para los pobladores del estado. 4.- Hay un representante de jugadores que mueve a toda la liga. Como es costumbre en nuestro bendito futbol, existen representantes de jugadores que dictan el destino de los equipos, por medio de jugadores, control de los periódicos deportivos, árbitros y hasta entrenadores. Sí, aunque usted no lo crea, eso pasa también en nuestra Liga MX