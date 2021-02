Cloris Leachman: Revelan cuál fue la causa de muerte de la famosa actriz

La causa de la muerte de la actriz Cloris Leachman, ganadora del Oscar y el Emmy, ha sido revelada como un derrame cerebral, confirmó la Oficina del Médico Forense de San Diego.

La estrella de "Mary Tyler Moore Show" murió a los 94 años de causas naturales en su casa en Encinitas, California, el 27 de enero.

Donnie Ryan, de la oficina del médico forense en San Diego, confirmó que la causa de la muerte de Leachman fue un derrame cerebral y el COVID-19 figura como otra afección importante.

Debido a que la muerte de Cloris Leachman no cumplió con los criterios para una investigación, Ryan señaló que la oficina del médico forense revisó el certificado de defunción pero no investigó la muerte de la actriz.

La gerente de Leachman, Juliet Green, confirmó la muerte de Leachman en ese momento y la recordó como "una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo... Con una sola mirada, tenía la capacidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrieran por tu rostro".

"Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable", expresó Juliet.

La trayectoria de Cloris Leachaman

Su carrera televisiva se extendió principalmente a lo largo de muchas décadas, ya que participó en programas como "La hora del teatro Ford" y "Bob y Ray" y "Malcom in the Middle".

Leachman recibió cinco nominaciones al Emmy, y ganó dos, por su papel de Phyllis Lindstrom, la casera y vecina entrometida de Mary Tyler Moore en "The Mary Tyler Moore Show" de CBS y la serie derivada "Phyllis". Ganó un Globo de Oro por su trabajo en "Phyllis". En total, ganó ocho premios Emmy en horario estelar.

El COVID-19 fue uno de los factores por los que Cloris perdió la vida. Ella era una gran actriz ganadora de diversos premios/Foto: Eminetra New Zealand

Leachman ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en "The Last Picture Show" de 1971. Ganó su primer Emmy, en 1973, por su papel protagónico en la película para televisión "A Brand New Life".

Ganó dos premios más por su papel secundario como la abuela Ida en "Malcolm in the Middle" en 2002 y 2006. En 2011, Leachman fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión.

La pandemia de coronavirus se ha cobrado y cambiado muchas vidas desde su inicio en marzo en los EE. UU. Hay más de 27,9 millones de casos confirmados de coronavirus y 494.000 muertes en los EE. UU., según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Entre esas muertes se encuentran celebridades y artistas como Dawn Wells, Charley Pride, Oscar Chávez y más. ¿Eras fan de la actriz Cloris Leachman? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

