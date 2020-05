Clint Eastwood y sus 10 diálogos más memorables en el cine/Foto: Yahoo vida y estilo

El 31 de mayo, una de las figuras más importantes de la historia del cine cumple 90 años. Clint Eastwood es uno de los pocos que ha podido atravesar los mundos gemelos de dirigir películas y actuar en ellas.

Y aunque sus personajes en la pantalla han sido, en la mayoría de los casos, extraños altos, misteriosos y silenciosos, está asociado con algunas de las líneas más populares en la historia del cine.

Fue gracias a las películas del viejo oeste que el actor estadounidense se catapultó a la fama como un ícono del séptimo arte y de la masculinidad desde los años 70's/Foto: Esquire

Entonces, ahora que Clint Eastwood cumple 90 años, rendimos homenaje al Hombre sin nombre que podría ser un Harry sucio por unos pocos dólares más, pero nunca fue perdonado por sus fanáticos, porque nunca tuvo miedo de estar en la línea de fuego, incluso si él era un Million Dollar Baby conduciendo un Gran Torino.

Hemos compilando diez de los diálogos más conocidos de su carrera cinematográfica.

Los mejores diálogos de Clint Eastwood

1. “Sé lo que estás pensando, punk. Estás pensando "¿Disparó seis tiros o solo cinco?" Ahora, para decirte la verdad, me he olvidado de toda esta emoción. Pero como se trata de una .44 Magnum, la pistola más poderosa del mundo y te dejará sin aliento, debes hacerte una pregunta: '¿Me siento afortunado? Bueno, ¿verdad, punk? ... "- Dirty Harry.

El imperturbable Harry Callaghan rompió un robo a plena luz del día, mientras aún comía el desayuno. Cuando un ladrón intenta alcanzar su arma, "Dirty Harry" dice estas famosas líneas. También repite las líneas en el clímax, pero es su primera expresión la más famosa.

2. “Verán, en este mundo hay dos tipos de personas, mi amigo: los que tienen armas cargadas y los que cavan. Tu cavas." - The good, the bad and the ugly.

El gran tiroteo ha sucedido. El malo está muerto. Pero el tesoro aún no se ha encontrado. ¿El hombre sin nombre (el personaje de Eastwood nunca se menciona en la película) ayuda a su antiguo amigo a desenterrarlo? ¡No cuando él mismo tiene un arma a mano!

3. ”Ves, a mi mula no le gusta que la gente se ría. Él tiene la loca idea de que te estás riendo de él. Ahora, si te disculpas, como sé que lo harás, podría convencerlo de que realmente no lo dijiste en serio. - A fistful of dollars.

El personaje de Eastwood viaja a la ciudad en una mula. Los malos locales alejan a la mula disparando a sus cascos, haciendo que el animal entre en pánico. Eastwood regresa a la ciudad, le dice a un ataúd que "prepare tres ataúdes" (esa línea casi llega a esta lista), y luego pide a los "caballeros" que se disculpen con su mula. ¡PETA lo hubiera amado!

4. "Morir no es mucho ganarse la vida, muchacho". - The Outlaw Josey Wales.

Eastwood interpreta al criminal buscado Josey Wales. Una persona aparece para arrestarlo. Wales pregunta si es un cazarrecompensas. Él responde diciendo: "Un hombre tiene que hacer algo para ganarse la vida en estos días". ¡La respuesta de Gales es un clásico, y también una canción de Bon Jovi!

5. ”He matado casi todo lo que camina o gatea en un momento u otro. Y estoy aquí para matarte, Pequeño Bill, por lo que le hiciste a Ned. Es mejor que se vayan, muchachos. - Unforgiven.

En esta película casi anti-vaquero (desvalorizó la violencia como pocos tenían el valor de hacerlo), Eastwood interpreta a William Munny, un sicario reformado que asume una tarea final para tratar de pagar su granja. Un amigo se une a él, y cuando ese amigo es torturado y asesinado por el sheriff, Munny desata el infierno. En la típica moda directa de Clint Eastwood.

6. "Adelante, alegra mi día". - Sudden Impact.

Otra película de Harry el sucio, otra línea épica. Eastwood entra en un café, solo para descubrir (gracias a un café muy azucarado) que se está llevando a cabo un robo. Por supuesto, él entra y sale disparado.

Uno de los ladrones toma como rehén a uno de los empleados del café y amenaza con matarla. La respuesta de Harry el sucio es épica. Él usa la línea una vez más en la película, hacia el final, pero esta es la instancia en la que es más recordado.

7. "¿Alguna vez has notado cómo te encuentras con alguien de vez en cuando con el que no deberías haber jodido? Ese soy yo." - Gran Torino (2008)

Eastwood tenía 78 años cuando Gran Torino fue liberado. ¿No podría simplemente mirar hacia abajo en lugar de amenazar a un montón de matones tratando de acosar a uno de sus vecinos?

8. "Tienes. ¡Cita con mi hijo de puta! - In the line of fire

Eastwood interpreta a un agente que forma parte de la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Se entera de un complot para asesinarlo, e incluso se entera del asesino. Demonios, incluso habla con él por teléfono.

"Me encuentro con la muerte", dice el asesino. "Y también el presidente". La reacción de Eastwood es tan sucia Harry, a pesar de que esta no es una película de Dirty Harry.

9. "Cuando un hombre desnudo persigue a una mujer por un callejón con un cuchillo de carnicero y una erección, me imagino que no está recogiendo para la Cruz Roja". - Dirty Harry.

La línea "do you, punk" podría haber llamado la atención, pero la primera película de Dirty Harry tuvo algunos intercambios memorables, casi hechos a medida para la entrega inexpresiva de Eastwood. Una de las más espectaculares fue cuando el alcalde exhorta a Eastwood a no causar ningún disturbio, porque esa es su política.

Eastwood responde diciendo que “cuando un hombre adulto persigue a una mujer con la intención de cometer una violación, le disparo al bastardo; esa es mi política ". El alcalde rápidamente pregunta cómo Eastwood adivinó la intención de la persona. Cue clásico Dirty Harry. Con una cara seria.

10. "Sabes, te verás terriblemente tonto con ese cuchillo metiéndote el culo". - High Plains Driter.

También te puede interesar: Arnold Schwarzenegger y Clint Eastwood ¡Se fueron juntos de vacaciones!

Hay un tiroteo en la ciudad, y alguien con un cuchillo se esconde detrás de ti. ¿Qué haces si eres Clint Eastwood? ¡Elemental, y nada Sherlock!