Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- El actor y director de cine, Clint Eastwood contrató soldados para su nuevo filme, 'The 15:17 to Paris', serán los militares estadounidenses Spencer Stone y Alex Skarlatos y su amigo el también estadounidense Anthony Sadler los encargados de protagonizar la cinta. La historia narrará cómo este trío de militares y el consultor británico Chris Norman, lograron desbaratar, el 21 de agosto de 2015, un atentado terrorista en el tren que tenía el trayecto Ámsterdam-Paris, cuyo autor era Ayoub El Khazzani, quien portaba un rifle de asalto Kaláshnikov, una pistola Luger, una decena de cargadores y un cúter e hirió a dos personas antes de ser reducido por los soldados. De igual manera se narrará la vida de los tres soldados desde su infancia hasta el hecho, por eso su actuación en la película se restringirá a la etapa del tren. Clint Eastwood, que cumplió 87 años el 31 de mayo, repite lo que hizo en Gran Torino, donde reunió un elenco de desconocidos a su lado. La película coincide con el reciente interés de Eastwood por los héroes de la vida real después de Francotirador, con Bradley Cooper, y Sully: Hazaña en el Hudson, ambos fueron dos de sus éxitos más taquilleros. Seguramente 'The 15:17 to Paris' será un éxito más para el galardonado actor y director de cine en Hollywood. [caption id="attachment_779283" align="alignnone" width="563"] Clint Eastwood junto con los militares que participarán en el filme.[/caption]

