Cliff Simon: Cosas que no sabías del actor que murió en un accidente de kitesurf

La vida de Cliff Simon ha sido trágicamente truncada. El actor falleció el 9 de marzo de 2021, luego de las heridas que sufrió en un accidente de kitesurf. Tenía solo 58 años. Su esposa, Colette Simon, anunció la devastadora noticia. Su repentina muerte sorprende a todos. Los amigos y coprotagonistas del actor están de luto por la trágica muerte de Cliff. La estrella fue amada por muchos después de su larga carrera en cine y televisión. En redes sociales fue donde se dió a conocer la noticia de su partida.

“Es con una angustia inimaginable que comparto con ustedes, que mi amado esposo, Cliff Simon, falleció a las 12:30 pm el martes 9 de marzo de 2021. Estaba en Topanga Beach, California y lamentablemente falleció luego de un trágico accidente de kitesurf”, escribió la esposa de Cliff en su página de Facebook.

Ella agregó: “Una pequeña gracia salvadora de esta tragedia es que estaba haciendo una de las cosas que más amaba y falleció en la playa cerca del agua, que era su templo. Sé que esto es un shock y será un duro golpe, pero esperamos que puedan respetar nuestra necesidad de privacidad en este momento". No se dio una causa directa de la muerte de Cliff.

La esposa de Cliff fue quien confirmó la muerte del famoso actor de "Stargate SG-1"/Foto: Twitter

Cliff Simon de "Stargate: SG-1" fue recordado por sus compañeros

Simon se hizo famoso en la televisión, y tras su muerte fue recordado por sus ex compañeros de serie/Foto: Bleeding Cool

Al escuchar la trágica noticia, los coprotagonistas anteriores de Cliff comenzaron a llorar su muerte en Twitter. Suanne Braun, quien interpretó a Hathor en Stargate SG-1, escribió en Twitter: “Estoy tan devastada de saber que nunca volveré a ver tu rostro sonriente, querido amigo. @cliffmsimon, nos has dejado demasiado pronto y estoy total, absolutamente desconsolada. Mis oraciones están con Colette y su familia. El mundo no será el mismo sin ti".

Simone Bailly publicó una foto de ella con el fallecido actor, Cliff y tuiteó: Gracias @cliffmsimon por compartir tu sonrisa y talento con todos nosotros. Me siento muy afortunada de haberte conocido. Creo que hablo por toda la familia Stargate cuando digo, te amamos Cliff Simon". Simone interpretó a Ka'lel en Stargate: SG-1.

Cliff interpretó al villano Ba'al en la serie de televisión Stargate SG-1. Apareció en 15 episodios en el transcurso de las 6 temporadas del programa. Repitió el papel en la película Stargate: Continuum del 2008. También interpretó a Mitch en la telenovela sudafricana Egoli: Place of Gold durante varios años.

Así comenzó su carrera actoral Cliff Simon

Cliff comenzó su carrera en el teatro y poco a poco saltó a la pantalla/Foto: Wikipedia

Un encuentro casual en un hotel turístico lo llevó a actuar como parte de una compañía en varias producciones teatrales, lo que finalmente lo llevó al Moulin Rouge en 1989. Más tarde modeló y, tras ganar un concurso, le ofrecieron una audición para la exitosa serie de televisión Egoli - Place of Gold. Pasaría a convertirse en un nombre familiar durante su carrera de seis años.

Al mudarse a Los Ángeles, consiguió un papel de estrella invitada con Don Johnson en la exitosa serie de televisión 'Nash Bridges'. Poco tiempo después de eso, adquirió el papel recurrente de estrella invitada de Ba'al en Stargate: SG-1.

También era un hombre que amaba a sus fanáticos y participaba activamente con ellos en las redes sociales y a través de apariciones regulares en convenciones en todo el mundo. Se dice que el ahora occiso tenía diversos proyectos en puerta, por lo que sus fans lamentaron la muerte del actor de la pantalla chica y grande.

El actor Cliff Simon era un excelente nadador

Simon era un gran deportista y amaba pasar horas en el agua; sin embargo, fue el deporte acuático kitesurf el que le quitó la vida/Foto: Facebook

Desde muy joven, Cliff aspiró a ser un gran nadador. Después de que su familia se mudó de Sudáfrica a Inglaterra, Cliff continuó su entrenamiento de natación. Incluso se clasificó para el equipo nacional de natación de Gran Bretaña. Con solo 17 años, Cliff estaba en camino de calificar para los Juegos Olímpicos de Verano de 1984, según The Hollywood Reporter. Terminó renunciando y se unió a la Fuerza Aérea Sudafricana. Cumplió un mandato de dos años.

El famoso hombre que tenía una gran pasión por el agua, decidió convertirse en actor, por lo que Cliff interpretó el papel de Ioseph en el cortometraje The Long Dig, que se estrenó en 2020. Se le asignó la voz para el papel de Lord Commodore Ranor Broxton en la próxima serie Dreadnought: Invasion Six. Además de Stargate, apareció en programas como 24, NCIS Los Ángeles, NCIS Nueva Orleans, The Americans, Castle y más a lo largo de los años.

Cliff Simon fue también presentador de un programa

El actor también tuvo un programa especial de supervivencia en Travel Channel durante 2020/Foto: Travel Channel

La serie de Travel Channel Estados Unidos, tuvo al fallecido actor de cine, teatro y televisión, como presentador para su programa “Into the Unknown”. Cliff iba por los Estados Unidos mientras se enfrenta al terreno más inhóspito en busca de las criaturas y espíritus de los mitos y leyendas locales. La serie se estrenó en julio de 2020 en Travel Channel, y fue una manera distinta en la que el público vio a Simon más allá de su faceta como actor.

El programa se describió como parte investigación, parte diario de viaje y parte lección de supervivencia mientras Cliff buscaba descubrir la fuente de estos secretos e historias de miedo. El primer episodio de la serie de 6 partes llevó a Simon al pantano de Luisiana, donde exploró el pantano más grande del país en busca de pruebas del legendario monstruo del pantano Rougarou.

Las siguientes entregas llevaron a Cliff desde los tubos de lava del Monte Shasta hasta los desiertos del sur de California, y desde Pine Barrens de Nueva Jersey hasta la Isla Grande de Hawai. ¿Recuerdas la trayectoria de Cliff Simon?, ¿Eras fan del actor de “Stargate SG-1”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

