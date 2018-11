Claudio Roca está sumamente feliz por participar en la serie Narcos

Narcos es una de las estelares de la plataforma de contenidos Netflix, sobre todo porque compartirá escena con el mediático actor mexicano Diego Luna.

“Que te digo, estoy en el Real Madrid, tal cual., no sé cómo definirlo más, ha sido fabuloso, desde los directores, producción, escritores, fue una gozadera eso, la verdad es que sí lo disfruté a full, pese a que hubieron llamados muy pesados, en ocasiones a las 2 de la mañana, pero la verdad es que no me importaba eso.

Admitió que no es muy afecto al gimnasio, pero que sí realiza ejercicio varios días de la semana, además práctica algo de yoga.

También nos explicó a qué personaje interpreta y cuáles son las características del mismo: “El personaje se llama Nicolás, y sucede cómo para entenderlo un poco más, sucede en el ámbito de Guadalajara cuando el gobernador de Guadalajara quiere meterme con su hija, pero su hija quiere con Caro Quintero, mi personaje es un abogado, todo el algo verídico, allá están las notas. El reto de entrada fue Neflix, ese fue como el primer reto y el segundo reto fue tratar de estar relajado porque si te gana un poco la adrenalina, fue estar como tranquilo, escuchar las indicaciones y poner disposición adecuada para la filmación de cada escena”.

Envió afectuosos saludos a sus seguidores del sur del país, agradeciendo su constante apoyo.

Manifestó su alegría por haber tenido la oportunidad de participar en proyectos tan grandes, cada uno ha traído como un reto distinto, como fue el caso de la biografía de Juan Gabriel fue un nivel de producción que no había visto en México cuando la hizo. “Es similar a lo que pasa ahora con esta serie Narcos, que está basada en finales de los ochentas, para mí es muy sorprendente encontrarme con recortes de periódico de que la historia es verídica, entonces, eso ha sido como mi parte de emoción y a la vez un poco de crudeza en lo que estoy haciendo, cómo que te da un poco de tristeza pero a la vez te da mucha satisfacción de que existan este tipo de proyectos tan apegados, ya que desde el punto de vista artístico siempre representan retos interesantes”.

El histrión comentó que a su parecer ha habido una marcada evolución en la producción de las series realizadas en nuestro país. “Son realizaciones mucho más cuidadas, donde simplemente cada persona hace bien su trabajo y listo, no te tienes que preocupar por más que de lo tuyo, creo que eso ayuda mucho a relajar a todas las partes, porque a fin de cuentas cada proyecto es un trabajo de equipo y a veces se nos olvida en nuestros proyectos”.

Reconoció que lleva dos años sin participar en teatro, debido principalmente a que trabajar en una obra implica varios meses de lectura, ensayos y de temporada. “Trato de no involucrarme mucho en ello cuando participo en alguna serie, porque requiere mucho tiempo, es un poco más tardado, requieren de mucha más paciencia y por lo mismo requiero darme el tiempo para hacerlo”.

Ricardo D. Pat