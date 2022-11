Claudia Salas habla sobre la desaparición de Rebeka en la 6ta temporada de Élite

Élite llega a su sexta temporada ofreciendo “un refresh” que nos ha dejado enganchados una vez más con la trama, y es que para esto tuvimos que despedirnos de algunos personajes, como lo son Samuel, Cayetana, Omar y Rebeka, quienes fueron interpretados por Itzan Escamilla, Georgina Amorós, Omar Ayuso y Claudia Salas, respectivamente.

Y aunque hay que reconocer que el único final que nos ha convencido es el de la limpiadora de Las Encinas, también pudimos apreciar la misteriosa desaparición de los demás, que nos ha dejado algo fríos y picados por conocer más.

Pero todo parece indicar, iremos descubriendo poco a poco qué fue lo que sucedió con estos personajes, por ejemplo ya sabemos que Samuel muere, poco después de una pelea con Benjamín y que Omar regresará para la séptima entrega, en donde habrá más de una explicación para todo este enredo.

Destapan el misterio

En una entrevista para La Verdad Noticias, Claudia Salas habló un poco sobre la salida de su personaje en la serie más longeva de Netflix España, pues en esta 6 temporada, Rebe estuvo ausente y es que su final, tampoco tuvo relevancia, puesto que en realidad no hubo.

Al respecto, explicó: ‘‘En la quinta temporada, se intuye un poco que estos [el de Omar y el de Rebeka] personajes se van. Y quizá también por tiempos y nuevas tramas que tienen que entrar en la siguiente temporada, no se puede contar todo como se quisiera”, comentó para sus espectadores.

Y agregó: ‘‘Esto yo lo entiendo. Creo que era necesaria [mi marcha], y si las cosas se han hecho así, será por un bien, para que la siguiente temporada tenga tiempo y metraje para poder contar las historias que vienen nuevas con cariño y con tiempo’’.

¿No regresará a la serie?

Y es que al ser cuestionada por la desaparición de su personaje, y después de haber declarado que pronto habrá una explicación, la más Choni de Las Encinas, confirmó que no tiene pensado regresar a la serie, por lo que Salas también aprovechó para despedirse de la “Eterna Rebe”.

‘Las cosas cuando terminan, tienen que terminar. Hoy me han hecho una pregunta, que era cómo me imaginaba yo a Rebeka, ¿qué la hubiera pasado? Pues, no sé que le ha pasado, pero espero y deseo que esté soltera, con ella. Es un final feliz para ella’’.

