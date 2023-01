¿Claudia Martín manda indirecta a Andrés Tovar al ritmo de Shakira?

La actriz causó controversia con el nuevo video que compartió en TikTok.

La nueva canción de Shakira y Bizarrap sigue siendo una de las más comentadas a nivel mundial. Ahora, Claudia Martín se ha sumado a la lista de personas que se ha mostrado cantando el tema en TikTok y con la ayuda de un filtro logró presumirse como si estuvieran grabando su propia BZRP Music Session.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la actriz eligió cantar la parte que ha sido considerada por muchos como un himno de empoderamiento femenino, lo cual ha hecho pensar que se trata de una indirecta para Andrés Tovar, quien hoy en día es su ex esposo.

Fans recordaron los rumores de infidelidad que involucran a su ex esposo.

“Te quedó bien perroni el video”, “Reina, esta canción es tu himno”, “Tú eres el Rolex y aquella el Casio”, “Perdió la que se lo quedó” y “Está bien padre la indirecta” son algunos comentarios que se leen en el video compartido en la plataforma de TikTok, mismo que ya supera las 4.3 millones de reproducciones y los 344.1 mil likes.

La actriz asegura que no tiene nada malo que decir sobre el nuevo embarazo de su ex esposo.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que la actriz mexicana ya se ha pronunciado sobre el embarazo de Maite Perroni. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que aseguró ante las cámaras del programa Hoy que el bebé será una bendición para sus padres.

Finalmente, Claudia Martín dejó en claro que ella solo puede decir cosas buenas acerca de su ex esposo y su nueva pareja: “Son las cosas que al final uno trae por dentro y es lo que puede compartir y expresar y yo intento eso, llenarme de cosas lindas, de gente positiva alrededor de mi y a eso me he dedicado”

¿Qué pasó con Andrés Tovar y Claudia Martín?

La pareja finalizó su relación entre rumores de infidelidad que involucran a Maite Perroni.

Recordemos que Andrés Tovar y Claudia Martín se conocieron en un casting para luego darse una oportunidad en el amor. En 2019 unieron sus vidas en matrimonio y tan solo dos años después se separaron entre rumores de infidelidad que involucran a Maite Perroni.

