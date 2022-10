¿Claudia Martín lanzó indirecta tras la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar?

En La Verdad Noticias te dimos a conocer algunos detalles de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, quienes sorprendieron a los usuarios con su enlace nupcial el pasado fin de semana, pero ahora una publicación de su ex esposa, Claudia Martín ha llamado la atención.

¿Acaso fue una indirecta para su ex pareja? Recordamos que la actriz de telenovelas terminó su matrimonio con el productor en el 2021, pero al poco tiempo de dar a conocer la separación, la ex RBD y Tovar gritaron a los cuatro vientos su romance.

Y es que, anteriormente te compartimos que tras darse a conocer fotos y videos de la celebración, algunos usuarios compararon la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar con la que tuvo con su ex esposa, incluso algunos usuarios comentan que los vestidos de Martín fueron más bonitos.

¿Cuál fue el mensaje que lanzó Claudia Martín?

Claudia lanzó un contundente mensaje

Maite y Tovar tuvieron una celebración que duró 3 días en Valle del Bravo, donde acudieron amistades, familia y varios famosos del medio de la farándula, pero algunos usuarios estuvieron pendientes de las publicaciones de Claudia quien lanzó un extraño mensaje.

La actriz compartió una frase en inglés: "Don't worry too much. Everything will fall into place" y la traducción sería: "No te preocupes mucho. Todo terminará cayendo en su lugar". Por su parte los usuarios reaccionaron y comentan: "Lo que empieza mal acaba mal". Dijo un usuario.

"Aquí nomás esperando el karma". Comentó un usuario.

¿Quién es el novio de Claudia Martín?

Claudia inició un romance con el actor Hugo Catalán

Tras la separación con el ahora esposo de Maite Perroni, la actriz Claudia Martín sorprendió a sus seguidores al darse una oportunidad en el amor con el actor Hugo Catalán, incluso en su perfil de Instagram ha compartido románticas fotos con su nuevo galán.

