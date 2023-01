Claudia Martín asegura que el embarazo de Maite Perroni es una bendición

Todo parece indicar que el resentimiento ha quedado atrás.

A escasas horas de finalizar el Día de Reyes te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaban su primer embarazo por medio de un emotivo video que ambos compartieron en Instagram, mismo que cautivó a sus respectivos seguidores.

Luego de guardar silencio por varias semanas, Claudia Martín declaró en entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’ que el bebé de su ex esposo con la ex RBD es una bendición: “Yo creo que siempre la llegada de un bebé va a ser bendición y también en este caso es lo único que yo puedo comentar”.

Su embarazo fue dado a conocer en pleno Día de Reyes.

Asimismo, la protagonista de la nueva versión de ‘Los Ricos También Lloran’ dejó en claro que ella solo dirá cosas buenas cuando le cuestionen del tema: “Son las cosas que al final uno trae por dentro y es lo que puede compartir y expresar y yo intento eso, llenarme de cosas lindas, de gente positiva alrededor de mi y a eso me he dedicado”

No habla de su vida privada

La actriz se da una nueva oportunidad en el amor, ahora con Hugo Catalán.

Al ser cuestionada sobre su romance con Hugo Catalán, la actriz asegura estar viviendo un gran momento a su lado: “Yo solo les puedo compartir que estoy muy contenta, que estoy en un momento de mi vida muy alegre, muy lleno, muy rico, y nada, estoy muy contenta”.

No obstante, Claudia Martín dejó en claro que no está dispuesta a hablar de su vida privada: “Al final van a haber momentos que son para nosotros, también con mi familia y con mis amigos, habrán cosas que sí compartirnos y otras que no, y bueno, siempre es respetable cada quien lo que quiera hacer con sus relaciones”.

¿Qué pasó con Andrés Tovar y Claudia Martín?

La pareja finalizó su relación entre rumores de infidelidad que involucran a Maite Perroni.

Andrés Tovar y Claudia Martín se conocieron en un casting. Tras conocerse mejor, ellos decidieron darse una oportunidad en el amor y en 2019 unieron sus vidas en matrimonio. Lamentablemente, la pareja finalizó su romance en 2021 entre rumores de infidelidad que involucran a Maite Perroni.

