Claudia Lizaldi sorprende a fans al hablar del narco y envía mensaje a Calderón

Diversos artistas del mundo de la farándula han sido víctimas de lamentables momentos con la delincuencia, algunos han sufrido asaltos en sus propias casas, mientras que otros en las calles, pues la conductora Claudia Lizaldi a través de las redes sociales ha expresado su punto de vista sobre la delincuencia y el narco.

La conductora de televisión mencionó: "La delincuencia que vivimos, los criminales que sabemos que existen fueron niños y alguien los crio y necesitamos entender que pasó, nada es casualidad en esta vida. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo bien o mal".

Lizaldi mencionó que en el país es el único que está en guerra en contra del narco y expresó: "Tenemos muchos años ahí, no es nuevo y yo sé que hay gente que dice que no tenemos que echarle la culpa a los gobiernos anteriores nada más, sin embargo, hay que ser honestos y saber de dónde viene esto".

La famosa mencionó que uno de los momentos que ha sido como un infierno en México es la situación que ha sucedido con respecto al narco y a la delincuencia.

Recordemos que la clave está en la infancia, eduquemos con amor para y por un mundo de paz #crianzapositiva descarga la revista digital en https://t.co/qXJzQznqLE pic.twitter.com/5pRR2KE9wW — Mamá Natural TV (@MamaNaturalTV) October 23, 2019

"Cuando tú hablas de una guerra contra lo que quieras ya estás en guerra entonces definitivamente me parece que necesitamos cambiar eso, se tiene que negociar porque en todos los países está negociado: en Rusia hay droga, en Francia, España, Perú, no manchen, en todos lados y eso empezó con Calderón, no lo puede resolver él pero que ya no esté chingando, básicamente, es irreal lo que estamos viviendo". Comentó la actriz mexicana.

Cabe mencionar que la conductora ha decidió expresar sobre estas situaciones que involucra la educación desde la infancia y es por eso que se ha enfocado en dar a conocer su punto de vista a través de "Mamá natural TV" un espacio para compartir sus experiencias y sobre algunos temas con respecto a la educación.

