Claudia Lizaldi salió con un hombre CASADO ¡Esta fue su experiencia!

La famosa Claudia Lizaldi ha dejado a muchos impactados con una revelación que sobre un romance que tuvo en el pasado y del que ha compartido todos los pormenores, entre ellos que fue uno de los motivos por los que se separó.

Resulta que la bella Claudia Lizaldi concedió una íntima entrevista con la revista TVNotas en la que confesó que salió con un hombre casado, sin embargo, su romance fracasó al poco tiempo por algunas complicaciones que se dieron en la relación.

Con 41 años, Claudia Lizaldi se sinceró y detalló que ella sabía que el hombre tenía esposa, pero este le había jurado que estaban por separarse, hecho que nunca sucedió, de esta manera relato lo sucedido:

Claudia Lizaldi y su relación con un hombre casado

“Me aplicaron la que le aplicaba mi exmarido (Eamonn Sean) a las mujeres con las que salía. Este hombre me dijo: ‘Estoy mal con mi esposa’, se la creí y caí (ríe), pero después supe que me veía la cara y que todo estaba bien con su pareja"

Pero eso no es todo, pues Lizaldi explicó que se estaba profundamente enamorada de esta persona, con quien tenía una amistad de más de 15 años: Te confieso que me enamoré mucho, pero cuando supe la verdad, me desenamoré y seguí como si nada.

También reveló que lamentablemente lo único que sí se perdió fue la amistad que tenía con él, aunque era un amigo de más de 15 años, lo quería mucho y confiaba ciegamente en él, pero ya no podía estar en contacto con el.

Es valiente reconocer lo que hizo la bella Claudia Lizaldi, al reconocer que ha tenido muy malas experiencias amorosas y afirmó que cada una de ellas le ha dejado aprendizajes: “He aprendido a reírme de las cosas que me pasan y no sufrir. No sé qué me pasa, o si yo tenga un defecto de fábrica, pero he tenido mala suerte con esto de las relaciones amorosas".

Cabe destacar que Claudia Lizaldi Mijares, es una presentadora de televisión, actriz, modelo y escritora mexicana. Ha conducido y protagonizado programas de televisión, cine y obras de teatro. Ha escrito tres libros "La Decisión, es Tu Vida, Tú Eliges”.

