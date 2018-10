Claudia Lizaldi renueva votos con su esposo, tras supuesta infidelidad

A través de Instagram, la actriz y conductora compartió una fotografía en la que posa junto a su esposo en lo que parece ser una iglesia. Al parecer, Claudia Lizaldi renovó votos con su esposo Eamonn Sean Kneeland.

Aunque la guapa conductora detalló la ceremonia, sus seguidores no se hicieron esperar con las felicitaciones.

Una semana antes, Claudia compartió una fotografía con el mismo look, lo que hace pensar que la renovación de votos habría tenido lugar el pasado 11 de octubre.

"Mi LOOK DE AYER que amé, peinado y maquillaje de nada by YO... Amada @michelle2torres te acuerdas de este TOP!!!? Me lo hiciste para el estreno de #MiMejorRegalo hace 5 años, lo sigo AMANDO", publicó.