Claudia Lizaldi confirma infidelidad de su esposo: "sí es cierto, tiene una amante"

Tras darse a conocer la noticia sobre que el esposo de Claudia Lizaldi le era infiel desde hace mucho tiempo, la famosa así reacciono al aclarar la infidelidad de su esposo durante su asistencia a un evento en la Ciudad de México.

Claudia Lizaldi aclara los rumores sobre la amante de su esposo.

Claudia Lizaldi aclara los rumores sobre la amante de su esposo.

Junto a Eamonn Sean Kneelad, Claudia Lizaldi no negó que su pareja tuviera una amante y así lo explicó:

“sobre que tiene una amante, sí es cierto, se llama Claudia Lizaldi, soy yo, se las presento, tiene una amante que es muy sexy, muy amorosa y que lo ama mucho y que tiene 9 años con él y que su esposa no se enoja mucho porque es la misma”.

Inmediatamente, Eamonn expresó: “creo que viene de alguna persona que tiene una intención, seguro la vendió, seguro inventaron cosas, no he visto la nota, lo único que puedo decir es que siendo maestro de espiritualidad, un maestro de meditación, la espiritualidad no te quita lo humano, como dice Claudia, estamos en un proceso de crecimiento, yo estoy muy agradecido de tener a mi esposa como mi pareja de vida y es todo lo que puedo decir, lo que dijo Claudia es la verdad”.

Hace unos días, una publicación reveló que Sean Kneelad ha engañado a Claudia Lizaldi desde hace casi un año con una mujer a la que conoció a través de Facebook en 2015. De acuerdo al medio, una amiga de la tercera en discordia habría contado que ellos se conocieron por su interés en lo espiritual.