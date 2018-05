Claudia Gálvan afirma que Chiquis Rivera podría tener una enfermedad de transmisión sexual

Chiquis Rivera y Claudia Galván, ex de Lorenzo Méndez, vuelven a causar controversia y pareciera que esto no tendrá fin, pues en una reciente entrevista para el programa “Primer Impacto”, Claudia Galván ex del cantante de ‘La original Banda el Limón’ habló de una posible enfermedad de transmisión sexual que podría tener Chiquis Rivera, hija de “La Diva de la Banda”.

Durante la entrevista, Galván fue interrogada por un correo que recibió por parte de Chiquis en el que le hace una advertencia, a lo que la ex del intérprete de música regional mexicana explicó: “ella en esa carta pone que yo dije a terceras personas que ella tenía una enfermedad, la razón por la que se habló de eso, (es porque) ella y yo tuvimos una conversación por texto donde me dice que fuera al doctor a que me checara, entonces no sé si estaba tratando de decir que Lorenzo tiene algo”.

Al ser cuestionada sobre la petición de Chiquis Rivera donde le solicita que no la mencione para nada, Galván explicó: “se han dicho muchos rumores de que ella me está demandando, y no, lo que fue, es como un papel que te dice: ‘ya para de hablar de mi’, me lo mandó su abogado y yo hice lo mismo porque se me hizo muy injusto que ella me mande ese papel, y al minuto después me pone hasta con mi nombre completo, mi dirección, donde viven mis hijos, por todas las redes sociales, de lo que me mandó, se me hizo muy inmaduro también de su parte”.

Sobre el video íntimo donde expuso a Lorenzo Méndez, Claudia Gálvan comentó: “me lo mandaron, una persona con un Instagram que era falso, entonces fue anónimo se podría decir, en el momento que me lo mandan yo ya estaba muy enojada, ella me acaba de mandar esa carta, con todo lo que me dijo, que me iba a quitar los mil dólares de mi hija, entonces fue un momento ya de enojada, me sentía un poquito desquiciada se podría decir, que ya me tenían harta los dos”.

De la misma manera, Claudia afirmó que ella no es la mujer que aparece en las imágenes y que desconoce la identidad de la misma. Previo a esto, reveló que le está solicitando a Lorenzo Méndez un aumento del veinte por ciento de la manutención de su hija, y como ahora está recibiendo mil dólares, esperara recibir 1700, pero como no pudo llegar a un acuerdo verbal con el famoso, tuvo que iniciar el proceso legal en su contra.

Mira el vídeo completo: