Claudia Fontán, La Gunda, tiene coronavirus y pone en cuarentena a compañeras

La actriz y presentadora argentina, Claudia Gabriela Fontán, mejor conocida como ‘La Gunda’ confirmó haber contraído el coronavirus, y al haber estado en contacto estrecho con sus compañeras en Mujeres de eltrece, Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti estas deberán someterse a la prueba de Covid-19.

En breve se confirmará quién quedará a cargo de la conducción del programa que saldrá al aire como cada tarde en Mujeres de eltrece, en Argentina, ya que hasta el momento estas mujeres permanecen en cuarentena obligatoria, hasta que todas puedan reincorporarse.

Conductora argentina da positivo a coronavirus

El nuevo programa de las tardes de eltrece había comenzado el lunes pasado con la baja de Roxy Vázquez, que padecía la enfermedad, pero posteriormente la conductora se reincorporó este viernes desde su casa a Mujeres de eltrece para dar una buena noticia: ¡logró superar el coronavirus!.

Mujeres de eltrece tendrá que comunicar quienes serán las conductoras que reemplacen a las actrices en cuarentena.

La periodista de Argentina, que debutó en el programa esta semana Mujeres en eltrece, a la distancia, finalmente pudo contar ante todos que se curó del Covid-19 y que le dieron el alta, tras estar varios días aislada en su casa.

"Acá estoy, me dieron el alta", reveló muy feliz entre celebración. "¡Qué buena noticia, ya te dieron el alta. El lunes vas a estar acá!", expresó desde el piso Teté Coustarot.

"Es una gran noticia para mí, para toda mi familia, para toda la gente que me quiere. La verdad es que tuve días más difíciles, después los síntomas fueron mejorando, pero bueno, acá estoy”.

Rosu Vázquez contó que sus médicos tuvieron que agregar unos días más de cuarentena, por prevención, teniendo en cuenta su trabajo, su tarea, teniendo en cuenta que no usamos barbijo y demás mientras estamos al aire.

Luego, a pesar de que hoy ya está dada de alta admitió: "El cuerpo cansadito, no es lo mismo". "No saben lo importante que son los mimos cuando uno está mal de salud. La verdad que la escala de valores empieza a cambiar y sentirle el gusto a una taza de café, no saben lo maravilloso que es", se confesó muy emocionada tras dar la feliz noticia.

Días atrás, en el debut del programa Roxy Vázquez diálogo con sus compañeras y contó cómo fue todo el proceso que vivió hasta llegar al diagnóstico. "¿Cómo te sentís?, contanos el proceso", le preguntó Soledad Silveyra luego de saludarla.

"Bueno, fue hace diez días exactamente, el diagnóstico positivo. Yo me venía sintiendo bien, normal, iba a trabajar todos los días, pero tuve como un fuerte dolor de cabeza, así como una cefalea muy marcada que yo no suelo tener", comenzó relatando Roxy.

COVID-19



Claudia Fontán dio positivo de coronavirus. Se activó protocolo a todas las conductoras de #MujeresDelTrece, que estarán aisladas.



Roxy Vázquez, a la que le dieron el alta el viernes, será la conductora.



— Emanuel Respighi (@erespi) August 31, 2020

"Y bueno, llamamos a los médicos, yo estaba al aire en ese momento, en el noticiero de TN a la mañana. Vinieron los médicos, y me dijeron que era una contractura cervical, por malas posiciones, me dieron una inyección con un relajante y me calmó".

"Al otro día seguí con ese dolor de cabeza, otra vez muy fuerte, bueno, ahí ya dije voy a consultar, frente a todo lo que está pasando uno tiene la responsabilidad de consultar. Y bueno, ahí me hisoparon, tenía un poquito de fiebre, apenas 37.5°, diagnóstico positivo, me dieron el resultado a las horas, y bueno, acá estoy en casa", concluyó Roxy.

"Y nos hisopamos todas", acotó Soledad Siveyra. “Claro, porque nos enseñaste, fuiste una maestra Roxy. Aparte, digo, es lo que me parece que nos va a pasar un poco, porque cada una va a aprender algo de la otra", cerró Teté Coustarot.