Claudia Alvarez y su bebé pasan por difícil situación; piden ayuda a sus fans

El embarazo de Claudia Álvarez lo hemos seguido desde que nos enteramos, y hasta que dio a luz a kira el pasado 26 de diciembre, pero sobre todo hemos estado al pendiente de lo que ha pasado desde que dio a conocer que se había convertido en mamá.

Aunque siempre nos regala las mejores fotos de Kira posando en instagram, en esta ocasión Claudia Álvarez solicitó la ayuda de sus seguidores, pues no todo ha salido bien, de hecho, ha asegurado que no es sencillo ser mamá, y que tareas que creyó “Sencillas” han sido un tormento.

La actriz de casi 40 años ha comenzado a quejarse de lo complicado que ha sido ser mamá, y eso que Kira aun no cumple ni un mes, pues todo le parece muy difícil.

‘Mi primer video después de ser mamá con cara de lactancia, despertando cada dos horas y media (para alimentar a la bebé), ¿en qué momento uno se acostumbra y no les duelen los pezones?’, contó Claudia Alvarez

La actriz de la película “todos caen” volvió a usar instagram para desahogarse, y ahora para pedir ayuda con su batalla, ya que, por más que lo intenta, Kira no logra dormir por periodos largos de tiempo, por lo cual, resaltó que ella no ha podido dormir, es por ello que pidió tips a sus fans para que la ayuden con este problema.

“Hoy llevamos tres horas para que duerma la baby, no duerme, no duerme; ahorita come, pero no duerme, ¿algún tip?’, contó Claudia Alvarez.