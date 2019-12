Claudia Álvarez y Billy Rovzar se convierten en padres, ¡Ya nació su bebé!

Claudia Álvarez y Billy Rovzar se casaron el 19 de noviembre del 2016 en la Riviera Nayarit, y fue durante julio de este año que anunciaron con bombo y platillo que estaban esperando a su primera hija, la cual llevaría por nombre Kira.

La pareja comentó desde el principio que la llegada de su pequeña bebé era algo que les hacía mucha ilusión, ya que sería la primer hija del matrimonio y de la actriz Claudia Álvarez, y la tercera hija para el productor Billy Rovzar.

Los fans de la actriz le demostraron su apoyo incondicional a Claudia durante todas sus semanas de gestación, por lo que la feliz pareja no dudó en compartir con con el público que Kira ya había llegado al mundo. Fue la madrugada del 26 de diciembre cuando a las 12:56 a.m., Claudia y Billy se convirtieron oficialmente en padre de Kira. Así lo compartieron en sus redes sociales:

“Soy mamá!!!! Soy mamá!!! Sooooooooyyyyy mamaaaaaaaaaaaa!!! En la madrugada del 26 de diciembre nació mi vida, no existen palabras que puedan expresar lo que se siente tener en tus brazos a un serecito que viene del amor más profundo! Gracias Dios, gracias @billyrovzar por ser mi equipo, mi hogar, mi vida entera! Nació nuestra baby y con ella nacieron nuestros nuevos yoes. @maxrovzar @alexrovzar que honor que Kira vaya a Crecer con los mejores hermanos mayores que la vida le pudo dar! Los amo familia”.

Claudia Álvarez compartió de esta manera la enorme felicidad que siente con la llegada de su pequeña Kira; el mensaje estuvo acompañado de una foto donde se observan las manos entrelazadas de Claudia, Billy y Kira. Por su parte, Billy también compartió la misma foto familiar, pero con el siguiente mensaje:

“En esta vida estamos llenos de experiencias hermosas aunque siempre habrá 2 o 3 de ellas que hagan que todo cobre sentido. Este es uno de esos momentos. El 26 de diciembre, a las 12:52 de la madrugada, llegó al mundo Kira Rovzar. Estoy tan emocionado de que conozca a la mami que escogí para ella, y a sus hermanos quienes la ayudarán a navegar el mundo tan hermoso. Lucharemos mi @claudiaalvarezo y yo para siempre estar a la altura de lo que mereces por habernos escogido como tus papás. Te amamos“.

CLAUDIA ÁLVAREZ NO SABE SI COMPARTIR FOTOS DE SU BEBÉ

A penas hace unas semanas, los usuarios de Instagram le preguntaron a la actriz de telenovelas, Claudia Álvarez, si compartiría en redes sociales fotografías de su bebé, a lo que ella respondió que era una decisión que aún no había tomado, ya que debí hablarlo con su esposo Billy Rovzar. Puesto que lo que más le preocupa a la actriz es la inseguridad que se vive en el país, y no estaba segura si debía o no, exponer a Kira de esta manera.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.