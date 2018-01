Claudia Álvarez empieza el 2018 dejando su dieta vegetariana

La actriz Claudia Álvarez, de 36 años de edad, dio sus primeras impresiones luego de dar a conocer que tras 14 años de ser vegetariana ha cambiado su régimen alimenticio y lleva una dieta cetogénica.

Para el programa Sale el Sol, Claudia Álvarez comentó lo que es este nuevo estilo de vida que esta llevando.

“Llevaba 14 años de ser vegetariana y Billy lleva cuatro años en una dieta cetogénica, que la verdad él tiene un estilo de vida súper sano, increíble, y yo como que siempre lo juzgaba mucho (le decía) esa dieta no es buena, porque son muchas grasas, pero igual he probado todas las dietas y todo, y me siento muy bien, pero dije: ‘si quiero resultados diferentes voy a hacer cosas diferentes’”