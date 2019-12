Claudia Álvarez de Televisa tiene miedo de publicar fotos de su hija en Instagram

Claudia Álvarez de Televisa tiene miedo de publicar fotos de su hija en redes sociales

Claudia Álvarez, actriz de Televisa se encuentra en sus últimas semanas de embarazo, por lo que a través de sus historias de Instagram, decidió responder si posteará o no fotos de su bebé próxima a nacer.

La mexicana de 38 años, está en su último trimestre de embarazo, y muy emocionada respondió algunas dudas de sus seguidores mediante una sesión de preguntas y respuestas en sus Insta Stories. Una de las preguntas que más llamó la atención a Claudia fue si subiría las fotos de su bebé, como lo hacen otros artistas.

Ante este cuestionamiento, Claudia Álvarez respondió: “Una parte de mí dice que sí y otra parte de mi dice que no. Muchas amigas no enseñan a sus bebés porque hay mucha inseguridad en el país y por otro lado porque ellos no están decidiendo ser figuras públicas, entonces tengo que hablar con Billy, (aún) no sé”, comentó.

Y es que la actriz de Televisa ha estado casada con el productor Billy Rovzar por más de 5 años, y desde que se enteraron de que estaban esperando a su primera hija, a la que llamarán Kira, han compartido momentos juntos donde lucen emocionados y felices por la llegada de su primer bebé.

Claudia Álvarez se ha mostrado muy activa en su Instagram, donde comparte momentos importantes con sus fans, quienes también están emocionados por el embarazo de la actriz y le han enviado muchas bendiciones.

AÚN HAY TIEMPO DE PAREJA

Durante la misma sesión de preguntas que realizó la actriz de Televisa en su Instagram, también le cuestionaron si aún tiene tiempo para pasar con su marido, ya que ambos tienen vidas muy ocupadas por sus compromisos laborales; a lo que Claudia comentó: “No, ¿cómo que no tenemos tiempo para vernos si vivimos juntos? Aunque trabajemos, o él trabaje más en esta época, este hombre llega a dormir porque llega a dormir si vivimos juntos, sino se manda solo”, expresó entre risas.

Mientras que para Claudia Álvarez, Kira será su primera hija, para Billy Rovzar será su tercera hija, ya que el productor de cine tiene otros dos hijos, producto de su primer matrimonio. Sin embargo, eso no le quita el entusiasmo por ser padre por tercera vez.

Esperemos que la actriz de telenovelas de Televisa y el productor, sí puedan compartir con el público alguna fotografía de su pequeña Kira cuando llegue al mundo, ya que los fanáticos se pondrían muy contentos por conocer a la bebé de Claudia Álvarez.

