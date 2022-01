Claudia Álvarez da positivo a Covid-19, tras dar a luz

Claudia Álvarez dio a conocer en sus redes sociales, que dio positivo a Covid-19, esto a unos días de haber dado a luz a sus gemelos, los cuales se encuentran en el hospital ante su nacimiento prematuro.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Claudia Álvarez anunció el nacimiento adelantado de sus gemelos, por lo que se encontraban en el hospital y la actriz acudía a visitarlos.

Sin embargo, ahora en sus redes sociales y unos días de haber dado a luz, reveló que dio positivo a Covid-19: “Se me derrumbó el mundo” pues estaba yendo a ver a sus bebés.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Claudia Álvarez contó que acudía a visitar a sus pequeños al hospital, sin embargo comenzó a tener algunos síntomas asociados al Covid-19, por lo que decidió hacerse una prueba.

“Yo soy una exagerada, soy una freaky de todo lo que está pasando con la pandemia y todo”, relató.

“Dije no no no, así en frieguita me voy a hacer una prueba PCR”, agregó Claudia Álvarez.