Clark reaparece en la TV con la competencia de Televisa

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Mauricio Clark regresó a los foros de televisión y en esta ocasión lo hizo en la competencia de Televisa, estamos hablando de Imagen TV, donde contó detalles de cómo superó su adicción a las drogas y salir de ese “hoyo negro” en el que estuvo por varios años.

La profesión de reportero me ha dado la oportunidad de coincidir nuestros caminos con extraordinarios seres humanos que, a pesar de todo, siempre han creído en mí. Gracias de corazón @mbarcelata @luzmazetina @saleelsoltv Una publicación compartida de Mauricio Franco Clark (@mauricioesclarketo) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 1:08 PDT

Listo para entrar al aire en @saleelsoltv Una publicación compartida de Mauricio Franco Clark (@mauricioesclarketo) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 9:08 PDT

“Estaba en ese mundo oscuro que me aterraba mostrarle al público”, dijo después, antes de leer una carta que le escribió a Dios en la sección “Cartas no entregadas” de dicha emisión.

“¿En qué momento tenía en mi haber 22 hospitalizaciones, ocho sobredosis, seis rehabilitaciones, un soplo y un infarto?”. “Hoy no cambio por nada platicar con mis papás, valorar a mis amigos y sobre todo vivir al servicio del prójimo, pues aunque hoy mi felicidad depende de mí, también depende de ayudar al prójimo a cumplir sus sueños”, subrayó el famoso, en el emotivo programa.

“Hoy mi presupuesto es de 500 pesos semanales, cuando antes con ese dinero me compraba 1 gramo de cocaína, ¡de los 20 que me ‘metía’ al día!”, compartió a la revista TV Notas.

Fue Mauricio Barcelata y Luz María Zetina quienes entrevistaron al periodista de espectáculos, en este segmento denominado 'Carta no entregada' del programa Sale el sol, narró el dolor y soledad que vivió cuando profesionalmente le iba muy bien.Yo creo que la mejor manera de ayudar y me queda hoy muy claro es mostrando ese lado oscuro que muchas veces no nos atrevemos a mostrar, y no solamente porque salgamos en la televisión o no, yo creo que sucede en muchas personas”. Agregó que durante muchos años, “tenía máscaras en el trabajo, máscaras con mis amigos, máscaras con mi familia, y siempre tratando de mostrar lo que yo quería que vieran, que mi vida era exitosa”.En ella, describió la etapa en que su mamá se le hincaba pidiéndole que no se drogara más, y la lucha interior que él llevaba contra sí mismo y contra su vicio.Hace unos días Mauricio reapareció contando una verdad que a muchos dejó con la boca abierta, pues confirmó que pasa por una difícil situación en su vida, pues antes tenía dinero y fama a manos llenas y hoy sobrevive con 500 pesos a la semana.