Clark Gregg celebra el cumpleaños de Ming-Na Wen al estilo Agents of SHIELD

¡Feliz cumpleaños, Ming-Na Wen! La leyenda de Disney conocida por ser la voz original de Mulan, interpretar a la agente Melinda May en Agents of SHIELD y recientemente interpretar a Fennec Shand en Star Wars: The Mandalorian, cumplió 57 años y se ve tan increíble como siempre.

Muchos fanáticos han recurrido a las redes sociales hoy para celebrar a la querida estrella, y no son los únicos. Clark Gregg, quien interpretó al agente Phil Coulson en Agents of SHIELD, se dirigió a Twitter para compartir una captura de pantalla de un momento favorito de los fanáticos de "Philinda".

"Feliz cumpleaños a una excelente pareja de baile @MingNa", escribió Gregg. Wen aún no ha respondido a la publicación, pero según sus historias actuales de Instagram, está trabajando en su día especial. Puedes ver la publicación del actor de Marvel a continuación:

Happy Birthday to a most excellent dance partner @MingNa pic.twitter.com/hvCk8fpJhl — Clark Gregg (@clarkgregg) November 20, 2020

Ming-Na Wen se despide de Agents of SHIELD

Los agentes de SHIELD llegaron a su fin en agosto y algunos fanáticos del barco Philinda se sintieron decepcionados de que la pareja no terminara oficialmente junta, aunque no es una gran sorpresa considerando que sus personajes estaban lidiando con cambios personales importantes en la temporada final.

Philinda, fue una de las parejas favoritas de los fans de la serie de Marvel

Coulson se estaba adaptando a la vida como LMD mientras May estaba lidiando con sus nuevos poderes de empatía. Sin embargo, algunas miradas amorosas y promesas de visitas en el final de la serie nos dejaron con la esperanza de que podría haber más en su historia.

Mientras se dirigía con la prensa para el final, tanto la showrunner, Maurissa Tancharoen como Ming-Na Wen hablaron sobre el final de Philinda.

"Creo que lo que se hizo tan bien en la escritura, y también la dirección de la misma", dijo Tancharoen sobre la escena final. "Estamos en estrecha relación con cada uno de ellos durante la mayor parte de esa conversación y solo para poder capturar estas miradas el uno al otro mientras hablan, especialmente con May, en ese momento en que ella mira a Coulson mientras él habla. Está muy claro el amor que ella siempre le tendrá, el dolor de lo que alguna vez fue. Creo que está muy claro en la forma en que todos se miran".

"Creo que los fans de Philinda van a estar un poco tristes por el resultado de nuevo, pero ¿sabes qué? Hemos visto que esto sucedió antes, así que no te sorprendas si resucita una vez más", bromeó la actriz sobre el Coulson original.

Las siete temporadas de Agents of SHIELD ahora se transmiten en Disney Plus, cuyos detalles del lanzamiento en Latinoamérica puedes encontrarlos en La Verdad Noticias.

