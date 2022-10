Clara Chía Martí tiene presente a Shakira hasta en la oficina de Piqué

La nueva novia de Piqué se ve obligada a trabajar entre fotografías de la ex pareja del futbolista.

Shakira se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que el periódico español El País filtró unas fotografías de la oficina de Clara Chía Martí en Kosmos, la empresa de organización de eventos deportivos a cargo de Gerard Piqué.

La joven española de 23 años de edad trabaja en un pequeño cubículo y no cuenta con un lugar designado especialmente para ella. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que hay cuadros descolgados de la cantante colombiana por todo el lugar, lo cual nos hace pensar que el futbolista aún no ha terminado de eliminar los recuerdos de su ex pareja.

La joven española debe trabajar entre cuadros de Shakira, lo cual podría resultar muy incómodo para ella.

Dicha situación podría resultar muy incómoda para ella, quien ahora funge como la nueva novia de Piqué. Cabe destacar que esta filtración de fotos llega luego de que se diera a conocer que empleados renuncian a Kosmos por la falta de compromiso del futbolista, quien al parecer está descuidando a su empresa por disfrutar su relación.

Clara Chía Martí y Piqué ya no ocultan su amor

La pareja ya no tiene problemas en presumir su amor al público.

El defensa del FC Barcelona dejó a todo mundo con la boca abierta por presumir su romance con Clara Chía Martí a tan solo tres meses de haber finalizado su relación sentimental con Shakira, lo cual ha provocado que sea blanco constante de duras críticas en redes sociales.

Aún así, Gerard Piqué no ha tenido problema alguno en mostrarse al lado de su nueva conquista, quien también ha sido atacada en más de una ocasión por los fanáticos de la cantante colombiana. Eso sí, ellos han tratado de proteger su romance del acoso de la prensa, quienes constantemente los persiguen con tal de tener algún detalle al respecto.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Además de lo difícil que está siendo su separación, la pareja se enfrenta por la custodia de sus hijos.

A finales de junio pasado te dimos a conocer que Shakira y Piqué anunciaban el fin de su romance entre rumores de infidelidad. Tras más de una década juntos, la pareja se separó y ahora protagonizan una batalla legal por la custodia de sus hijos, esto mientras ella se enfoca a su carrera musical y él disfruta de su nuevo pero muy criticado romance.

Fotografías: Redes Sociales