Sergio Andrade: Así lucen cada uno de los exmiembros del clan Andrade

Gloria Trevi es una de las cantantes más reconocidas de México que formó parte del clan llamado Trevi-Andrade que tras el paso de los años así lucen cada uno de ellos en la actualidad.

Si recordamos la Trevi comenzó su trayectoria como artista juvenil cuando fue integrante del grupo mexicano Boquitas Pintadas, producido por el productor Sergio Andrade en los años 80.

“A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio!".

Me gusta ir siempre en contra de viento: si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos", es un fragmento de una de las canciones más famosas de la bella Gloria Trevi. Una mujer a quien no se le puede separar de la polémica, debido a la difícil vida que ha llevado.

Después la fuerte polémica en la que fueron involucrados , cada uno de los del clan reanudó su vida personal y por ello ahora te decimos como luce actualmente cada uno de ellos:

Mary Boquitas

Fue detenida en Brasil, en el año 2000 tras ser acusada de haberse deshecho de los restos de la Ana Dalai, hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Recuperó su libertad en 2005 y desde entonces ha participado en producciones como My Life is a Telenovela, Rica, famosa y latina, así como Hermanos por siempre.

Sergio Andrade

Luego de cumplir su condena en prisión por corrupción de menores, rapto y violación agravada, de 7 años con 10 meses, Sergio Andrade participó como cantante en discos como Cómo pasa el tiempo...!, Viviré para amarte o Sergio Andrade: Sus éxitos de festival.

Para el 2011 publicó uno de sus tantos libros, como 21 Cuentos Violentos para Vendedores, Compradores y Alquiladores de Casas. Actualmente se encuentra fuera de los reflectores.

Gloria Trevi

Tras salir de la cárcel, recuperó su carrera musical y actualmente ha sido hasta juez de canto en diferentes Reality show.

“Voy a decirles lo que nunca he dicho en un escenario (...). Seguramente escucharon miles de historias de mí. Entre ellas, que estuve en la cárcel. Sí, cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. Fui una cortina de humo para las muertas de Juárez. Porque así, a veces, condenando a una mujer ocultan los crímenes contra otras”, declaró una vez la cantante.

