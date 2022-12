Cirugías de Karely Ruiz, ¿cuánto costaron?

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas más famosas de OnlyFans y que en repetidas ocasiones ha confesado que vender fotos para adultos es su principal ingreso, decidió someterse a varias cirugías para lograr sus pronunciadas curvas y mejorar su autoestima.

Fue hace tres cuando Karely Ruiz decidió comenzar su transformación, según ella misma lo ha dicho, porque quería recuperar la talla de busto que tenía antes de bajar de peso y mejorar su autoestima, aunque

La primera cirugía que la modelo decidió realizarse fue una liposucción, a la cual la llaman lipoescultura ya que consiste en reducir la grasa del abdomen y moldear otras zonas del cuerpo, como los glúteos.

Después, reveló que no se sentía cómoda con su nariz, y aunque siempre se ha considerado bonita, decidió operársela para hacerla más delgada y respingarla un poco.

Conforme con los resultados que había obtenido, pero sabiendo que aún podía seguir con la transformación de su cuerpo y no solo hacerlo más llamativo para otra personas, sino para sentirse mejor con ella misma, se hizo un aumento de senos. Este cambio en su cuerpo reveló que le costó alrededor de 60 mil pesos.

“Quería mejorar mi autoestima, digo, no estaba mal, natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: ‘¿Por qué yo no?’, pero mi cuerpo natural me gustaba mucho (...) Me ayudaron. También, no solo es de operarte, es de cuidarte, mantenerte, el ejercicio”

Pese a que Karely ha asegurado que solo se ha sometido a estas tres cirugías y que piensa en cambiar más cuerpo, diferentes cirujanos plásticos han señalado que la estrella de OnlyFans tendría al menos otras dos cirugías, aumento de glúteos y liposucción de papada.

El médico que opera a Karely Ruiz es el Dr. Jorge Aguilar-Baqueiro, quien se presenta en sus redes sociales como un “Cirujano Plástico Certificado”.

Las operaciones de Karely ascienden a los 100 mil pesos mexicanos. La joven influencer compartió en entrevista con Ryan Hoffman que ahora que tiene uno de los cuerpos más admirados y envidiados en redes sociales no le ha sido fácil mantenerlo, pues contantemente tiene mantener dietas muy balanceadas, dedicarse al ejercicio y cuidar horarios de lo que hace.

