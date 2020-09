¡Cinturita de reloj! Lizbeth Rodríguez luce sus CURVAS con vestido de tulipanes

Lizbeth Rodríguez es una de las mujeres de las redes sociales que causa mucho furor al posar con diversos outfits que desatan los suspiros por lucir sus atractivos totalmente en forma.

En esa sintonía la famosa youtuber mexicana recientemente ha dejado con la boca abierta a sus miles de fans, pues ahora ha deleitado a sus 11 millones de seguidores en Instagram con una atrevida fotografía que está dando mucho de qué hablar.

En las imágenes la famosa Lizbeth Rodríguez aparece luciendo un atrevido vestido mexicano del que ya había dado adelantos anteriormente, ahora ha revelado esta serie de fotos en las que se luce de una manera totalmente exquisita.

Con un vestido de corset con una pintura de tulipanes, la radiente Lizbeth Rodríguez ha dejado paralizados a sus fans y es que ahí presume de sus curvas y una cinturita de reloj con la que se ha ganado los suspiros y muchos halagos.

Por su fuera poco la influencer mexicana dejó este mensaje: Soy tan chingona, que puedo ser caballota y loba a la vez. Las lobas son mujeres heridas que han recibido, en algún momento, el golpe mortal de alguien en quien confiaban plenamente o con el que asumían que estaban a salvo. La Caballota es una Mujer despampanante, imponente, extremadamente hermosa, que invoca huracanes sólo con pasar. Cómo te quedaste jota?

Rápidamente la famosa Lizbeth Rodríguez ha logrado llamar fuerte la atención de las redes, por ello sus fans no se han hecho esperar, logrando más de 200 mil reacciones con las que también han sido seguido cientos de comentarios.

El criticado proyecto de Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez actualmente trabaja en su nuevo proyecto Natashas, por el que al hacerse un nuevo look, sus fans le hacen saber que no le va nada bien, por ello desató fuertes críticas entre sus fans tras mostrar su nuevo look.

Tal parece que a la guapa modelo y conductora mexicana esta vez no le salen las cosas como esperaba, y es que tras hacerse un cambio de imagen para complacerse y hacer lo mismo a sus seguidores, muchos de estos no reaccionan a favor.

Cabe destacar que el nuevo look de Lizbeth Rodríguez, exconductora de Exponiendo infieles, programa de YouTube, no fue del agrado de muchos internautas, incluso de sus mismos fans y a través de redes sociales se lo hacen saber. Su nueva apariencia la habría elegido para su proyecto Natashas, con el cual trabaja desde julio pasado.

¿Crees que Lizbeth Rodríguez esta perdiendo fama últimamente?