¡Cinturita! Iggy Azalea conquista con sus curvas a sólo 2 meses de tener un bebé/Foto: Hot New Hip Hop

¡Iggy Azalea está más que lista para el bikini casi 2 meses después de revelar que dio la bienvenida a un bebé! ¡La rapera exhibió su pequeña cintura en la parte superior transparente, como se ve en un nuevo video que compartió en Instagram el 28 de julio!

¡Iggy Azalea se ve bien en verano! La rapera de “Savior", de 30 años, mostró su cuerpo post-bebé en un nuevo video de boomerang que publicó en sus Historias de Instagram el martes por la noche.

La nueva madre, que reveló en junio que dio la bienvenida a un bebé, dejó atónitos a sus fans con un top negro y transparente. Iggy llevaba un top negro sólido debajo de la parte superior de manga larga, que parecía tener diseños de dragón blanco en todas partes.

La rapera australiana ha estado bajo un microscopio desde que reveló el nacimiento de su hijo, Onyx. Los fanáticos han estado incrédulos por la recuperación de Iggy después del bebé.

Bromeó sobre su cuerpo posterior al bebé en una publicación separada el 27 de julio que le mostró modelar un bikini naranja brillante. “Peso del bebé, ¿Bebé? Espera, esta es una cintura de bebé”, Iggy subtituló la foto, que mostraba sus hermosas curvas y su marco de reloj de arena.

Iggy Azalea ya es mamá

Fue el 10 de junio que Iggy finalmente confirmó los rumores de que dio a luz en secreto este año. Las especulaciones de que estaba embarazada comenzaron a circular en diciembre de 2019.

Después de que Iggy recibiera críticas de usuarios que aseguraban que ella estaba usando Photoshop en sus publicaciones de Instagram, la rapera decidió dejarse captar completamente por los paparazzis para que todos vieran que su abdomen plano y mini cintura son reales, aún después de haber tenido un bebé/Foto: Twitter

“Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero parece que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansioso por compartir noticias de ese gigante con el mundo", Escribió Iggy en una nota en Instagram Stories, explicando:" Quiero que su vida sea privada, pero quería dejar en claro que no es un secreto y lo amo más allá de las palabras".

No fue hasta el 14 de julio que la músico australiana reveló el nombre de su hijo, junto con el sonido de su preciosa voz. En un video de audio compartido en su cuenta de Instagram, Iggy usó su nombre real, Amethyst, en la diapositiva del título, que mostraba el nombre de su hijo, Onyx.

Si bien Iggy no ha nombrado directamente al padre de su hijo, se supone que recibió a Onyx con su novio de más de dos años, el rapero Playboi Carti, de 23 años. Aunque en abril, Iggy negó los rumores de que estaba embarazada del primer hijo del rapero.

"Sería genial si dejaras de pensar en las páginas de té al azar", tuiteó en medio de la especulación del embarazo en ese momento. En julio de 2019, la nominada al Grammy criticó los rumores de que estaba comprometida con Playboi Carti, a pesar de haber sido vista usando un anillo en su mano izquierda.