Cinthia Rodríguez luce sensual traje en ‘Educando a Nina’

La exparticipante del reality ‘La Academia’, Cynthia Rodríguez, de 33 años, ha logrado una exitosa carrera como actriz, este gran proyecto de TV Azteca ‘Educando a Nina’, la famosa actriz se encuentra en el mejor momento de su carrera.

La famosa actriz, tiene un cuerpo envidiable, luce espectacular al caracterizar el papel protagónico de Nina, y es que la guapa Cinthia ha dejado a sus fans muy entusiasmados por la fotografía que ha compartido en su cuenta de instagram, luciendo un sexy traje para dicha novela, que se transmite por TV Azteca.

En 'Educando a Nina' la actriz, Cinthia Rodríguez, no solo tiene el papel protagónico, sino que representa un reto para ella pues caracteriza a dos personajes, ya que la novela trata sobre dos gemelas. Por un lado está Nina, una mujer humilde, que es corista en un grupo de reggaetón y por otro lado está Mara, caprichosa, superficial y heredera de una gran fortuna.

El look de Cynthia como Mara es pelo corto, un poco ondulado y el maquillaje es más elaborado. Para este papel la actriz incursionó como cantante de reggaetón y afirmó que se preparó mucho para poder dominar el género.

La famosa actriz mantiene una relación de noviazgo con el cantante Carlos Rivera y muy pocas veces se les ha visto juntos, a pesar de las cargas de trabajo que ambos tienen, su relación va viento en popa, pues tanto Cinthia como el cantante Rivera se demuestran el amor que se tienen, a través de comentarios en redes sociales, ambos son una pareja fenomenal.

Con Nina me identifico mucho más y me gusta hacer mucho más a Nina, pero con Mara me divierto más porque hago cosas que nunca en mi vida haría ni diría, es muy divertido, es difícil es elegir a una, pero me quedo con Nina”. Expreso la actriz en una entrevista.