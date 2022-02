Cinépolis añade más salas para ver 'BTS Permission To Dance On Stage'

La banda de k-pop surcoreana BTS llevará a cabo tres presentaciones en su país. Los conciertos llevan el nombre de 'BTS Permission To Dance On Stage - Seoul', y tendrán lugar el 10, 12 y 13 de marzo en el Estadio Olímpico de Seúl.

Afortunadamente para ARMY, BTS anunció que se transmitiría la serie de conciertos en diferentes salas de cine de todo el mundo el próximo 12 de marzo. En México, este show será transmitido por Cinépolis.

Luego de que ARMY rompiera récord de ventas y agotara los boletos, Cinépolis abrió más lugares en su cartelera para que nadie se perdiera el espectáculo. Y por si fuera poco, la cadena azul de cines confirmó en Twitter la apertura de más cines.

Los conciertos son parte de la serie 'Permission to Dance On Stage' de BTS

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook iniciaron su serie de conciertos Permission to Dance On Stage con un concierto en línea el 24 de octubre de 2021. Luego, el septeto interpretó Permission to Dance On Stage – LA en el SoFi Stadium de Los Ángeles el 27 y 28 de noviembre, el 1 y el 2 de diciembre de 2021.

'Permission to Dance On Stage - Seúl’ será la tercera parte de la serie de conciertos. El 8 de abril, 9 de abril, 15 de abril y 16 de abril, BTS presentará 'Permission to Dance On Stage – Las Vegas’.

Cinépolis añade nuevas sucursales para ver 'Permission to Dance On Stage'

Cinépolis añade nuevas sucursales para ver 'Permission to Dance On Stage'.

Después de que Cinépolis diera a conocer que vendieron más de 300 mil boletos en un solo día, la compañía decidió añadir algunas sucursales más para proyectar el concierto. Las salas añadidas están ubicadas en diferentes lugares como: Toluca, Mérida, Tijuana, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, así como Guadalajara.

Cinépolis Escala

Cinépolis Gran Plaza Toluca

Cinépolis La Pajarita

Cinépolis Los Ángeles Tuxtepec

Cinépolis Minatitlán

Cinépolis Paseo 2000

Cinépolis Plaza Camargo

Cinépolis Plaza Centella

Cinépolis Plaza Rio Tijuana

Cinépolis Sendero Mérida

Cinépolis Tecámac

Cinépolis Tizayuca

Cinépolis La Gran Plaza Guadalajara

Como informamos en La Verdad Noticias, el precio será el mismo con el que se adquirieron los boletos en la preventa del pasado 22 de febrero, es decir, 300 pesos. Por ahora solo queda esperar a que llegue el día para que los fans de BTS acudan a los cines para disfrutar de ‘Permission To Dance On Stage - Seoul'.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!