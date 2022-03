Cineaste mexicano escuchó 'Tiradera' de Residente vs J Balvin antes que nadie

El conocido rapero Residente, habló por primera vez de cómo decidió hacer pública la canción ‘Tiradera’, misma que fue hecha contra J Balvin y en colaboración con Bizarrap luego de todo el escándalo que ambos protagonizaron y detalló que el primero en escuchar la polémica pieza fue Alejandro González Iñárritu, un famoso cineasta mexicano.

Fue durante una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, en donde el ex vocalista de Calle 13 explicó que la canción la creó para hacer una crítica a la industria musical en la que algunos famosos, que no son artistas, se empoderan. También abordó la invisibilización de algunos creadores de letras y éxitos del reggaetón.

René dedicó la nueva canción a J Balvin e hizo que todo el internet explotara, pues aunque hay opiniones divididas, millones de usuarios están apoyando al rapero, quien afirma que tiene más que decir.

En la entrevista con Roberto, el cantante detalló que cuando el cineasta mexicano escuchó la tiradera ‘Sesión #49’, se sorprendió y entre risas deseó que nunca tuvieran un problema, pues el tema estaba fuerte.

“Se estaba riendo y me dice: ‘No, esto está… ojalá yo no me meta en un problema contigo nunca, cabrón’”.