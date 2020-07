Cine: The New Mutants lanza tráiler final antes de su estreno

Después de ser aplazada en varias ocasiones, parece ser que el estreno de “The New Mutants” en las salas de cine, es el único que conservará su fecha planeada para el próximo 28 de agosto.

Pues durante una presentación en el evento “Comic Con At Home”, el elenco de esta película de Marvel reveló un pequeño avance y el último tráiler de “The New Mutants”, el cual ha generado todo tipo de reacciones entre los amantes del cine.

Recordemos que el lanzamiento de esta se esperaba desde hace aproximadamente dos años, razón por la cual sería uno de los pocos proyectos de Hollywood que hasta el momento mantiene fijada la fecha de su estreno.

Nuevos posters de #NewMutants que aún saldrá en cines. pic.twitter.com/QoNSpNxSq8 — The Top Comics (@TheTopComics) July 23, 2020

The New Mutants lanza tráiler final

Desde que se difundieron las primeras imágenes de este proyecto de Marvel en el año 2017, la película ha atravesado por diferentes contratiempos, los cuales han sido relacionados con la ‘mala’ actuación de su reparto, al grado de tener que rodar nuevas escenas.

Incluso Josh Boone, director de “The New Mutants”, llegó a realizar bromas respecto a esta película como mencionar que estaba “maldita” y que en el día de su estreno seguramente caería un meteorito, haciendo referencia a todos los contratiempos que ha tenido.

¡Se acerca su estreno!

Pues bien, parece ser que el día de su estreno finalmente está por llegar, algo que ha sido confirmado con el lanzamiento de su último tráiler, donde podemos observar la participación de actrices como Maisie Williams, Anya Taylor-Joy y Alice Braga.

Cabe mencionar que la historia de “The New Mutants” se encuentra basada en una serie de cómics creada en la década de los ochentas que expandió el universo de los “X-Men”, y que centra su trama en las aventuras de un grupo de mutantes adolescentes.