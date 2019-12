Cine: Star Wars: The Rise of Skywalker muestra el primer beso GAY de la saga

“Star Wars: The Rise of Skywalker” llegó a cines este 19 de diciembre y marca el final de la tercera - y hasta ahora - última trilogía de la “guerra de las galaxias”; los fans tienen altas expectativas sobre esta nueva entrega, en especial porque se había anunciado entre sus novedades, la inclusión por representar a la comunidad LGBT.

Star Wars: The Rise of Skywalker el final de la saga

El director de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, J.J. Abrams prometió una escena de representación LGBT y aunque muchos esperaban que fuera entre los personajes principales, en realidad serán dos de los extras.

Se trata de dos mujeres miembros de la resistencia quienes compartirán un supuestamente efusivo - pero breve - beso durante un momento de celebración. A ninguno de los personajes se les otorgó un nombre y no tienen más escenas de las que se tenga conocimiento, solamente esa toma rápida mientras están entre las multitud.

Fans de la icónica saga esperaban que “Star Wars: The Rise of Skywalker” tomará un riesgo mayor en este aspecto. Incluso, se pensó que los personajes de Finn y Poe Dameron pudieran ser la primera pareja homosexual canon de la saga, pero parece que simplemente conservarán la profunda amistad que se desarrolló entre ellos en”Star Wars: The Force Awakens”.

También te puede interesar: Los 10 datos MÁS IMPORTANTES que debes saber antes de ver Star Wars: El Ascenso de Skywalker

¿QUÉ DICE EL DIRECTOR?

Si bien algunos fans esperaban ver a Finn y Poe convertidos en pareja, el director J.J. Abrams aseguró que la relación entre ambos personajes va más allá del romance.

“Es algo mucho más profundo [...] Es un vínculo muy profundo el que tienen esos dos, y no solamente por la prueba de fuego en la que se conocieron. También tiene que ver con la determinación que tienen para ser tan íntimos como lo son”, señaló.

¿QUÉ DICEN LOS FANS?

La escena ha causado reacciones mezcladas entre la audiencia. Algunos creen que es una victoria para la comunidad LGBT la inclusión de la escena en “Star Wars: The Rise of Skywalker”, pero otros esperaban una postura más clara y firme por parte del estudio, no unos segundos para salir del paso.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.