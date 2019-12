Cine: ¿Qué nos prepara Marvel para su siguiente fase? ¡Entérate!

El director de Marvel Studios, Kevin Feige dio algunos adelantos sobre qué camino tomarán las películas del llamado Universo Cinematográfico de Marvel o MCU, por sus siglas en inglés.

Marvel revela más detalles sobre la fase 4

Durante la edición de este año de Comic- Con en Brasil, el director de Marvel aseguró que el mundo del “Multiverso” será el destino elegido para algunas de las nuevas películas así como la mayoría de las series que se presentarán en Disney+.

“El multiverso es el próximo paso en la evolución del MCU. Doctor Strange and the Multiverse of Madness será la que lo abra, de una forma que tendrá repercusiones en una serie de Disney+ justo antes y no es WandaVision, como también para las siguientes películas”, dijo el CEO de Marvel.

El director y productor de las cintas de Marvel recordó cómo el concepto de “realidades paralelas” se presentó por primera vez en “Spider-Man: Far From Home” durante la introducción de “Mysterio”; ahora la idea será retomada y tendrá un impacto real en la trama global de las cintas.

También puede interesarte: ¿Avengers: Endgame la peor película de la Década? Así lo decide Vulture

Asimismo, afirmó que series como WandaVisión serán esenciales para presentar y explorar estas realidades alternas; también adelantó que las series de Marvel tendrán un impacto en las películas.

En series anteriores como “Agents of SHIELD”, y las originales de Netflix, “Daredevil”, “Jessica Jones” o “Iron Fist”, las cintas del MCU afectan la trama de estas, pero lo que sucede en los shows no se relaciona con las películas, sin embargo, ahora las producciones para la pantalla chica y grande de Marvel estarán entrelazadas al 100%.

ESTRENOS PARA EL 2020

Marvel se prepara para volver a dominar los cines del mundo con el estreno de la tan esperada película de “Black Widow”, protagonizada por Scarlett Johansson, con fecha prevista para el 1ro de mayo.

También se espera el estreno de “The Eternals” el 6 de noviembre.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.