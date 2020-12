Cine: Películas basadas en libros que se estrenarán este 2021

Como te hemos mencionado con anterioridad en La Verdad Noticias, una de nuestras booktubers favoritas es Fa Orozco, quien ha decidido cerrar el 2020 con un video dedicado a hablar de los libros que llegarán al cine (o a alguna plataforma de streaming) en este 2021.

Y es que este año ha sido muy complicado para la industria cinematográfica, por lo que varias películas que se tenían contempladas para este 2020 movieron sus estrenos.

Si bien, el video publicado en su Canal Oficial de Youtube habla de las cintas y series más esperadas para el 2021, aquí te mencionaremos solo algunas, para que te animes a ver el clip con una duración aproximada de 45 minutos.

¿Qué adaptaciones se estrenan este 2021?

Según la influencer regiomontana, una de las más esperadas es Dune, la cual estará protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, y esta es una historia de Ciencia Ficción para la cual se ha invertido una importante cantidad de recursos, y si bien, parece que ya tiene promesa para ser transmitida por HBO, se espera que tenga presencia en el cine, pues debido a la pandemia el estreno se corrió para octubre del próximo año.

Otra de las cintas más esperadas para el año que viene es “Chaos Walking” basada en el libro The Knife of Never Letting Go, la cual estará protagonizada por Tom Holland, pero que también contará con la participación del cantante Nick Jonas.

“Cruella” protagonizada por Emma Stone, es otra de las cintas más importantes para este 2021, basada en el libro de los 101 Dálmatas de Dodie Smith. Si te gusta el romance (y las películas de Netflix) Fa Orozco también mencionó que este 2021 se estrena la tercera parte de “A todos los chicos que me enamoré”.

Por otra parte, Gal Gadot y Armie Hammer protagonizarán “Muerte en el Nilo” basada en el libro de Agatha Christie. Una de las cintas dramáticas, y que seguramente nos hará llorar este 2021 es “The last Letter from your Lover” de Jojo Moyes, creadora de “Yo antes de ti”, y promete una historia desarrollada en 2 líneas del tiempo.

Estas son solamente algunas de las adaptaciones cinematográficas basadas en libros que podremos ver el año que viene aunque la booktuber mencionó muchas más en el video, mismo que te dejamos aquí abajo para que termines de verlo.

