Cine: Las 5 películas que no pueden faltar en tu navidad

Las 5 películas que no pueden faltar en tu navidad

Ha llegado esa época del año, en donde vemos a santa por todas partes, luces coloridas adornando los hogares, la locura de las compras navideñas y a Mariah Carey con all i want for christmas is you sonando a todo momento y …. Si, ha llegado el momento de ponerse cómodo, escoger una de estas hermosas películas y disfrutar la magia que el cine nos regala.

Todos los años la lista de películas navideñas aumenta. Diferentes títulos relacionados con la navidad invaden las plataformas y este año no es la excepción, pero eso no quiere decir que en algunas ocasiones regresemos a disfrutar de los clásicos. Por eso nos encargamos de crear una selección de las 5 mejores películas, con propuestas de toda índole, para todos los gustos.

Gremlins (1984)

Un clásico del cine navideño que combina perfectamente el humor con el terror. Una de las películas favoritas de toda la familia, cuenta la historia de una población pintoresca que se transforma en un lugar terrorífico tras la llegada de una criatura algo inusual.

Las mejores películas para disfrutar esta navidad

Mi pobre angelito (Home Alone, 1990)

Ambientada en las vísperas de la navidad, Macaulay Culkin nos regala el relato de un encantador niño de 8 años que desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa, esta comedia llevo al actor a la fama y sigue siendo una de las opciones favoritas del cine para toda la familia.

Las mejores películas para disfrutar esta navidad

El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Sin duda una película para gustos extravagantes, apetecible en cualquier fecha pero en estas fiestas resulta irresistible. Cuenta la historia del rey de las calabazas del pueblo de las brujas y su plan de secuestrar a Santa Claus y al mismo tiempo llevar pánico en vez de alegría.

Las mejores películas para disfrutar esta navidad

Klaus (2019)

Una nueva joya del cine, la primera película de de animación española en Netflix, nos enamora con la historia de un cartero que es enviado a una helada ciudad en el norte y donde descubre que Santa Claus se está escondiendo. Una película encantadora que nos recuerda a los clásicos navideños, sin duda no te la puedes perder.

Las mejores películas para disfrutar esta navidad

Love Actually (2003)

Una película romántica hasta el último momento, una que nos recuerda y nos hace amar la esencia de la navidad, con las aventuras de un primer ministro, un empleado de oficina, una estrella pop, un escritor y otros más que lidian con su relación en Londres.

Las mejores películas para disfrutar esta navidad

Te puede interesar: Vadhir Derbez sorprende a fans con un baile durante la Navidad de TV Azteca

Mención honorífica

El Grinch.

Sin duda un clásico de clásicos, no puede faltar en estas épocas navideñas; No necesita descripciones porque todos la conocemos pero nos enamora un poco más cada vez.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana