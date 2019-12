Cine: Cats con Taylor Swift ya obtuvo sus primeras críticas ¿esta buena?

Sin duda, una de las películas del año es Cats, el musical que habla de la vida de los gatos Jelicos, quienes buscan un lugar en la reencarnación. Si bien, el musical de broadway ha sido un clásico y las puestas en escena se han llevado a varias partes del mundo, esta es la primera vez que llega una cinta de tipo digital, sobre el musical.

Si bien en varios Live Actions, como La bella y la bestia, hemos visto la fusión entre personajes de carne y hueso con animales u objetos, será la primera vez que Cats pase de las caracterizaciones, a la edición digital.

Taylor Swift y Jennifer Hudson son las actrices de las que más se habla en esta cinta, eso sí, ambas han asegurado que están contentas con los resultados de la cinta, misma que llega a los cines el próximo 20 de diciembre, y que está lista para competir contra starwars por el rating de navidad.

La premier mundial de Cats ya se llevó a cabo, y las primeras reacciones han sido bastante confusas, pues hablan de que cats es una cinta muy extraña, sin embargo, es algo que vale la pena ir a ver al cine.

Alan Henry, quien es editor para New York Times, aseguró que es una experiencia muy extraña, pero que hay que verla, pues es espectacular y mágica.

La película Cats es la experiencia cinematográfica más extraña, más desconcertante, la más queer, mágica y espectacular que he tenido. No estoy seguro de lo que acaba de suceder, pero sé que fue algo que valió la pena experimentar.

El público fanático de las películas musicales está al pendiente de que Cat's se estrene, y ver las nuevas versiones de Naming of Cats, Memory, of The Jellicle Ball, canciones que distinguen al popular musical de Broadway, y que seguramente, en las voces de Taylor Swift, Jennifer Hudson, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen, Francesa Hayward, y muchos actores más nos transportaran a una extraña experiencia.

