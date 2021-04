Cinco episodios de La Rosa de Guadalupe basados en hechos reales

Han pasado más de 13 años desde el estreno de La Rosa de Guadalupe y los episodios de esta exitosa producción de Televisa siguen dando de que hablar en las redes sociales, esto debido a que algunos de ellos están basados en hechos reales. Por tal motivo, La Verdad Noticias te presenta cinco ejemplos, siendo estos los más virales del Internet.

Almacenados - La Denuncia de Nath Campos

Cibernautas aseguran que 'Almacenados' cuenta la historia del abuso sexual de Nath Campos.

En enero pasado, la influencer Nath Campos reveló que vivió abuso sexual por parte del youtuber RIX. Varios meses más tarde, la producción de Miguel Ángel Herros estrenó un episodio titulado ‘Almacenados’, el cual relata la historia de una joven que se embriaga y es abusada por uno de sus amigos, además de otros detalles que concuerdan con su relato.

Lady Cuernos

La Rosa de Guadalupe utilizó el caso viral de #LadyCuernos para uno de sus episodios.

Hace unos años se hizo popular en redes sociales el nombre de Lady Cuernos, una mujer que mientras festejaba su despedida de soltero en Playa del Carmen, fue captada besando a otro hombre que no era su prometido. La serie lanzó un episodio con una historia similar, lo cual provocó que la producción recibiera burlas por “su falta de originalidad”.

Monster Ball Go - Pokémo GO

Monsterball Go fue inspirado en el furor que causó el lanzamiento de Pokémón Go.

En 2016, Niantic y The Pokémon Company lanzaban Pokémon Go, un videojuego de realidad virtual que años más tarde se convertiría en el favorito de millones de personas. La producción de Televisa estrenó un episodio titulado ‘Monsterball Go’, en el cual exponen los peligros a los que los niños se exponen por pasar mucho tiempo dentro de la aplicación.

Sed de Venganza - La historia de Marisela Escobedo

Marisela Escobedo fue protagonista de un episodio de esta productor.

Marisela Escobedo es recordada en México por ser una activista que murió exigiendo justicia por el feminicidio de su hijo a manos de su pareja. La serie de Televisa rindió homenaje a través del episodio ‘Sed de Venganza’, el cual se convirtió en uno de los más vistos por el público televidente.

Como un zombie - La droga Krokodil

En 2013 se dio a conocer que una droga proveniente de Rusia llamada Krokodil estaba siendo distribuido en México y que uno de sus efectos es dejar una ‘piel escamosa’. La serie de La Rosa de Guadalupe emitió un capítulo titulado ‘Como un zombie’, el cual cuenta la historia de una pareja de novios adicta a esta mortal sustancia.

Fotografías: Redes Sociales