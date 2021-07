Cierre de Cuevana 3 consterna a millones de usuarios

El pasado jueves 29 de julio millones de usuarios entraron en pánico al enterarse del presunto cierre de Cuevana 3, sitio web que tiene contenido audiovisual antigüo y actualizado, que tuvo una caída a nivel mundial de la que afortunadamente pudo recuperarse.

De momento no se sabe cuál fue la empresa que intentó dar de baja la página de internet ilegal de películas, ya que las leyes de piratería han sido reforzadas en los últimos meses y los servicios de streaming se han ido sobre estas páginas.

Esta situación fue similar a los que pasó con CineCalidad, otro sitio que contiene películas, series y documentales, que también tuvo serios problemas y que finalmente fue dada de baja, información que dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias.

¿Habrá Cuevana 4?

Se especuló sobre la creación de Cuevana 4

Pese a que todo se trató de un susto ya que el sitio fue restaurado, pues se trató únicamente de un respaldo, los usuarios comenzaron a bromear sobre el nacimiento de la página número 4, pues recordemos que la original fue cancelada hace varios meses.

Aunque no fue necesario buscar otros sitios más recomendados para ver películas y series online, muchos no dudan que los desarrolladores de la 3 no duden en hacer una nueva sin importar las leyes que protegen a los autores.

¿Cómo ver películas en Cuevana 3 en Smart TV?

Opciones para trasnmitir el contenido a la Smart TV

Existen varias opciones que a continuación te presentamos:

Con un Chromecast que es un dispositivo externo instalado a la TV y sincronizado al teléfono que permite controlar la reproducción del contenido.

Con un cable HDMI

Con una app

Tras informarse que Cuevana 3 fue inhabilitada, los usuarios comenzaron a buscar nuevas opciones, pero al enterarse que el sitio fue restaurado y respaldado por presunta seguridad, regresaron para seguir viendo películas, series y documentales que ofrece la página de internet.

