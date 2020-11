Científicos descubren cuál es la película de terror más siniestra de la historia

La plataforma “Broadband Choice” ha realizado un estudio el cual llamaron "Proyecto de la ciencia del miedo", en donde se analizaron el ritmo cardíaco de 50 personas de distintas edades mientras veían más de 100 horas de cine de terror.

Tras ver cómo variaban las pulsaciones de cada sujeto en función de la película, han elaborado una lista con las 35 películas de terror más terroríficas del cine. Y el resultado es impresionante, por ello en La Verdad Noticias te decimos cuál es la más aterradora.

Para lograr esto, a cada uno de los participantes se le colocó un monitor de frecuencia cardíaca con la finalidad de calcular cómo cambiaba el ritmo de sus pulsaciones en función de la película proyectada en comparación al ritmo cardíaco en reposo tras la proyección.

Las películas de terror son parte de 3 plataformas

Siniestro fue la película más perturbadora del estudio.

Para el muestreo, se utilizaron únicamente las cincuenta películas de terror más valoradas en plataformas como IMDb, Rotten Tomatoes o Reddit. Sin embargo, el estudio dejó claro cuáles son los miedos más recurrentes de los espectadores.

Sinister, la cinta dirigida por Scott Derrickson en el 2012 y protagonizada por Ethan Hawke, fue la indiscutible ganadora del estudio, la cual trata de un escritor de crímenes que investiga una serie de asesinatos familiares con un escalofriante trasfondo sobrenatural.

El resultado de la frecuencia cardíaca promedio de los participantes era de 65 pulsaciones por minuto. Pero al ver Sinister ésta aumentó hasta 85 pulsaciones promedio, lo que significa un incremento del 32% en el ritmo cardíaco.

Insidious se llevó la segunda posición

Insidious quedó en segundo lugar.

Insidious quedó en segundo lugar en el ranking, aunque llegó a ser la cinta que más aumentó la frecuencia cardíaca de los espectadores, llegando a registrar hasta 132 pulsaciones por minuto en momentos clave de la película.

A partir de ahí, el top 10 de películas más aterradoras de la historia, se encuentran Expediente Warren, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, Expediente Warren 2, The Babadook, The Descent y La visita.